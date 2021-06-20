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سياسة|الولايات المتحدة

تفجير قنبلة ضخمة قرب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد (فيديو)

يهدف التفجير لاختبار قدرة الحاملة على تحمل الانفجارات خلال الحروب (البحرية الأمريكية)
يهدف التفجير لاختبار قدرة الحاملة على تحمل الانفجارات خلال الحروب (البحرية الأمريكية)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202110:40 PM (مكة المكرمة)

نشرت البحرية الأمريكية مقاطع فيديو لتجربة تفجير قنبلة تزن 40 ألف رطل (أكثر من 18 طنا) قرب حاملة الطائرات الجديدة جيرالد فورد.

وتٌظهر المقاطع، حاملة الطائرات وهي متوقفة في المياه قبل أن يتم تفجير القنبلة قربها.

وأظهر مقطع تم تصويره بكاميرا مثبتة على الحاملة عملية التفجير واهتزاز السفينة بعدها.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن تفجير القنبلة الضخمة قرب الحاملة هو جزء من الاختبارات التي يتم إجراؤها على السفينة قبل دخولها الخدمة الفعلية.

وتهدف التجربة لاختبار قدرة السفينة على تحمل الصدمات خلال العمليات الحربية.

وأوضح البيان أن الحاملة جيرالد فورد تعد أحدث حاملات الطائرات الأمريكية وأكثرها تقدما.

وقال إن الحاملة أنهت فترة الاختبار والتجارب والتي استمرت، 18 شهرا في أبريل/نيسان الماضي.

وذكر البيان أنه من المقرر ختام اختبار تحمل الصدمات في وقت لاحق الصيف الجاري، على أن تخضع الحاملة لفترة صيانة وإصلاحات لمدة 6 أشهر قبل دخولها الخدمة الفعلية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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