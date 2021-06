تفجير قنبلة ضخمة قرب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد (فيديو)

نشرت البحرية الأمريكية مقاطع فيديو لتجربة تفجير قنبلة تزن 40 ألف رطل (أكثر من 18 طنا) قرب حاملة الطائرات الجديدة جيرالد فورد.

وتٌظهر المقاطع، حاملة الطائرات وهي متوقفة في المياه قبل أن يتم تفجير القنبلة قربها.

#ICYMI USS Gerald R. Ford @Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! Continuing the mission #NavyReadiness pic.twitter.com/Tx3w3c7eCm

وأظهر مقطع تم تصويره بكاميرا مثبتة على الحاملة عملية التفجير واهتزاز السفينة بعدها.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن تفجير القنبلة الضخمة قرب الحاملة هو جزء من الاختبارات التي يتم إجراؤها على السفينة قبل دخولها الخدمة الفعلية.

Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?

Watch footage from #USSGeraldRFord's first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! 🤯#ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1

— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 20, 2021