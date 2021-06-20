الرئاسي الليبي يحظر التحركات العسكرية بعد إغلاق قوات حفتر لمنفذ حدودي

أصدر المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش قرارا بحظر إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها “مطلقا” أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لـ “أي غرض كان”.

وجاء في بلاغ للمجلس أورده موقع بوابة الوسط الليبية مساء أمس السبت “يحظر مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل للأفراد أو الأسلحة أو الذخائر”.

#عملية_بركان_الغضب: عقب تحركات ميليشيات مجرم الحرب حفتر بأرتال في الجنوب: القائد الأعلى للجيش الليبي يُعلن الحظر المطلق لإعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها إلا بموافقته#لن_نعود_للقيود#تبديد_وهم_المتمرد #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبيا pic.twitter.com/yotpWI7Pil — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 19, 2021

وتابع القرار أنه إذا استدعت الضرورة “إعادة التمرکز أو التحرك لأرتال عسكرية لا يتم إلا وفق السياق المعمول به وبموافقة القائد الأعلى”.

وأضاف البيان “يوضع هذا البلاغ موضع التنفيذ الفوري وعلى كافة الوحدات العسكرية مراعاة ما ورد به”.

فتح الطريق الساحلي

من ناحيته، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب بعد إغلاق لأكثر من عامين.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على تويتر “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي ، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.

اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي ، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 20, 2021

وكان مسؤول بالجيش الليبي قد قال أمس السبت إنه سيجري فتح طريق مصراتة-سرت الساحلي، لإعطاء مهلة للواء المتقاعد خليفة حفتر من أجل سحب مرتزقة فاغنر الروس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم غرفة عمليات سرت-الجفرة (تابعة للجيش) الهادي دراه، وأضاف “اتفقنا بحضور رئيس الحكومة على فتح طريق مصراتة-سرت ورفع المعاناة على المواطن وإعطاء مهلة للطرف الثاني لسحب المرتزقة الروس”.

والطريق الساحلي مصراتة – سرت الرابط بين الشرق والغرب هو طريق هام للتجارة ومغلق منذ هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019.

عاجل | المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة الهادي دراه: الاتفاق على فتح الطريق الساحلي غدا الأحد بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة. دراه: أعطينا مهلة للطرف الثاني لسحب المرتزقة والروس التابعين له.#ليبيا pic.twitter.com/CUPS35dRoG — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 19, 2021

وأوضح دراه أن قرار فتح الطريق الساحلي جاء عقب عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة وعدد من القادة واجتماع الغرفة (سرت-الجفرة) بمدينه مصراته وبحضور قادة بركان الغضب وآمري المحاور. وتتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة شركة فاغنر الروسية الداعمة لقوات حفتر.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية أممية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.

حفتر يغلق الحدود الجزائرية

​وأعلنت قوات حفتر إغلاق الحدود مع الجزائر وجعلها منطقة عسكرية، بعد نحو 10 أيام من تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن بلاده كانت ستتدخل لمنع سقوط العاصمة الليبية طرابلس في يد المرتزقة.

وأطلقت قوات حفتر عملية عسكرية يوم الجمعة في الجنوب الليبي بزعم ملاحقة من وصفتهم “الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة”.

شاهد | مليشيات حفتر تنتشر في الجنوب وتنشئ بوبات أمنية ونقاط تفتيش في الطرق الصحراوية pic.twitter.com/pVRz0A5NDV — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 19, 2021

وأرسلت قوات حفتر بحسب بيان لها وحدات من كتائب المشاة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي.

وكان من المفروض أن تتوجه قوات حفتر نحو الحدود التشادية بعد ما اتخذ المتمردون التشاديون الجنوب الليبي نقطة انطلاق لشن هجومهم على حكومة نجامينا.

غير أن قوات حفتر فضلت التوجه غربًا نحو الحدود الجزائرية وأعلنوا سيطرتهم على معبر إيسين/ تين الكوم الذي يفصل مدينتي جانت الجزائرية وغات الليبية واللتين يقطنهما قبائل الطوارق التي كانت تسيطر على المعبر.

ورغم إعلانها منطقة الحدود الجزائرية منطقة عسكرية مغلقة إلا أن قوات حفتر لا تسيطر فعليا على كامل هذه المنطقة الشاسعة وبالأخص معبر الدبداب/ غدامس الخاضع لنفوذ حكومة الوحدة الوطنية.