كورونا.. البرازيليون يحملون الرئيس وفاة نصف مليون والهند تسجل أقل إصابات خلال 3 أشهر

تظاهر آلاف في الشوارع بجميع أنحاء البرازيل أمس السبت للاحتجاج على طريقة تصدي الرئيس جايير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا ومتهمينه بالتأخر في شراء اللقاح والتشكيك في ضرورة استخدام الكمامات.

وتجاوزت البرازيل حاجز 500 ألف وفاة بمرض كوفيد -19 أمس السبت وفقا لبيانات وزارة الصحة وذلك في أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتواجه الحكومة انتقادات شديدة لإهدارها فرصا سابقة لشراء اللقاحات، وقالت شركة فايزر لصناعة الأدوية إنها لم تتلق أي رد على العروض المبكرة لبيع اللقاحات للحكومة بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقالت ألين رابيلو (36 عامًا) خلال مشاركتها في احتجاج في برازيليا “نحتج على حكومة بولسونارو التي ارتكبت إبادة جماعية لعدم شرائها لقاحات، ولم تفعل شيئًا للحفاظ على شعبها العام الماضي”.

(ر ويترز)

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 11% فقط من البرازيليين حصلوا على التطعيم بشكل كامل بينما حصل 29% على جرعة أولى، وذكرت وسائل إعلام محلية أن احتجاجات نُظمت في كل الولايات الـ 26 وفي العاصمة برازيليا.

ووصف العديد من المتظاهرين وفاة 500 ألف فرد بأنه نوع من الإبادة الجماعية ارتكبتها الحكومة البرازيلية بحق شعبها، ورفع محتج لافتة في ساو باولو تقول “يوجد نصف مليون سبب للإطاحة ببولسونارو”.

كان استطلاع للرأي أظهر في الشهر الماضي تراجع شعبية الرئيس إلى أدنى مستوياتها عند 24%.

أقل إصابات في 3 أشهر

وفي الهند ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو 3 أشهر فضلا عن 1576 وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.