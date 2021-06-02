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سياسة|ليبيا

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جديدة في مدينة ترهونة

منذ 5 يونيو/ حزيران 2020 اكتشفت الهيئة العديد من المقابر الجماعية في ترهونة (مواقع التواصل)
منذ 5 يونيو/ حزيران 2020 اكتشفت الهيئة العديد من المقابر الجماعية في ترهونة (مواقع التواصل)
2/6/2021-|آخر تحديث: 2/6/202103:19 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) اليوم الأربعاء، اكتشاف مقبرة جديدة في المشروع الزراعي بترهونة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: تم اكتشاف مقبرة جديدة في المشروع الزراعي بترهونة وجاري انتشال الجثث، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2020 اكتشفت الهيئة العديد من المقابر الجماعية في ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل التاريخ المذكور.

وعانت ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا حيث تنازع قوات حفتر بدعم من دول عربية وغربية الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 يسود البلاد اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه قوات حفتر من حين لآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدماً في المفاوضات العسكرية والسياسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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