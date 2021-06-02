ليبيا.. اكتشاف مقبرة جديدة في مدينة ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) اليوم الأربعاء، اكتشاف مقبرة جديدة في المشروع الزراعي بترهونة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: تم اكتشاف مقبرة جديدة في المشروع الزراعي بترهونة وجاري انتشال الجثث، دون مزيد من التفاصيل.

الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة في "مشروع الزراعي 5 كيلو" بترهونة، صباح الأربعاء.#ترهونة #ليبيا pic.twitter.com/J17a1TuAPp — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 2, 2021

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2020 اكتشفت الهيئة العديد من المقابر الجماعية في ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل التاريخ المذكور.

وعانت ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا حيث تنازع قوات حفتر بدعم من دول عربية وغربية الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

#_تحدث_الارض_اخبارها#ترهونة

لاتزال ارض ترهونة تكشف لنا جرائم مليشيات حفتر المروعة ، الموت الجماعي والمصير المخيف

وكيف كان المواطن يواجه هذه المجازر في ظل غياب القانون ، صور بشعة يقشعر منها البدن اين الاعلام لكي يشاهد العالم هذه الجرائم لماذا هذا الصمت . pic.twitter.com/nQdupWFoZi — مياسين عبدالعظيم .. درنة. 🇱🇾 (@mwsen_derna) June 2, 2021

ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 يسود البلاد اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه قوات حفتر من حين لآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدماً في المفاوضات العسكرية والسياسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.