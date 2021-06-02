تشاووش أوغلو: على إسرائيل التخلي عن سياساتها الخاطئة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه أيا كانت الحكومة التي ستتشكل في إسرائيل عليها التخلي عن السياسات الخاطئة إن كانت ترغب في علاقات جيدة مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التوغولي روبرت دوسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف ليس المهم من سيؤسس الحكومة في إسرائيل إنما المهم نوع السياسة التي ستتبعها وأيا كان شكل الحكومة الإسرائيلية عليها التخلي عن السياسات الخاطئة في المقام الأول إن كانت ترغب في علاقات جيدة معنا.

وأكد تشاووش أوغلو أنه يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والتراجع عن الخطوات التي تستنزف حل الدولتين، والعودة إلى مباحثات السلام مجددا.

وأشار إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في إنشاء المستوطنات غير الشرعية والسعي لسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية داعيا إياها للتراجع عن هذه الخطوات والكف عن الإجراءات التي تستنزف الوضع السياسي للقدس.

وشدد على أن تراجع إسرائيل عن سياساتها الخاطئة سيساهم في تحسين علاقاتها مع دول كثيرة وليس تركيا فحسب.

وأوضح أن النقاط التي ذكرها أعلاه هي تطلعات المجتمع الدولي كافة من إسرائيل، وليس تركيا فقط.

زيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

من جانبه أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب على ضرورة إيقاف سياسات إسرائيل العدوانية والاحتلالية ضد فلسطين والعمل على زيادة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة لأناضول اليوم الأربعاء حول زيارته لباكستان للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (تضم 10 دول)، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب (الأناضول)

وأوضح شنطوب أن أسس القضية الفلسطينية تعود إلى العام 1949، وأن العديد من المنظمات، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي، أبرزت القضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

وأضاف: ينبغي إيقاف سياسات إسرائيل العدوانية والاحتلالية ضد فلسطين، والعمل على زيادة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة عمل جميع الدول وخاصة الدول الإسلامية، والدول المؤيدة للحقوق والعدالة والقانون الدولي بشكل حاسم من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تركيا تبذل جهودا في ذلك.