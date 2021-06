اندلاع حريق كبير في مصفاة للنفط جنوب طهران (فيديو)

اندلع حريق كبير في مصفاة (تندكويان) للنفط جنوب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وقال منصور دراجاتي، مدير عام إدارة الأزمة في محافظة طهران، للتلفزيون الرسمي إن “الحريق نجم عن تسرب في خط للغاز المسال في المنشأة”. وأضاف أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس شركة إيران لتكرير النفط، التي تدير المصفاة، استبعد احتمال أن يكون الحريق ناجم عن عمل تخريبي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات دفعت بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو سحابة من الدخان وألسنة من النيران فوق المصفاة من مسافات بعيدة في طهران.

It's 9:30 pm in Tehran and the refinery is still on fire. Efforts underway to contain it

