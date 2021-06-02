اندلاع حريق كبير في مصفاة للنفط جنوب طهران (فيديو)

اندلع حريق كبير في مصفاة (تندكويان) للنفط جنوب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وقال منصور دراجاتي، مدير عام إدارة الأزمة في محافظة طهران، للتلفزيون الرسمي إن “الحريق نجم عن تسرب في خط للغاز المسال في المنشأة”. وأضاف أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

التلفزيون الإيراني: أحد خطوط الطوارئ للغاز الطبيعي المسال في مصفاة طهران تسبب في حريق ضخم بالمصفاة ولا أنباء عن ضحايا #إيران #طهران pic.twitter.com/xs3Ksk9v74 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 2, 2021

وذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس شركة إيران لتكرير النفط، التي تدير المصفاة، استبعد احتمال أن يكون الحريق ناجم عن عمل تخريبي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات دفعت بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو سحابة من الدخان وألسنة من النيران فوق المصفاة من مسافات بعيدة في طهران.

It's 9:30 pm in Tehran and the refinery is still on fire. Efforts underway to contain it pic.twitter.com/ofSXInbP9G — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) June 2, 2021

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) فإن المصفاة التي اندلعت فيها النيران تعمل منذ 1968 بقدرة تبلغ 250 ألف برميل يوميا.

ووقع الحريق في المصفاة بعد بضع ساعات من من إعلان البحرية الإيرانية غرق إحدى أكبر سفنها، والتي يبلغ طولها أكثر من 200 متر، في خليج عمان بعدما كافحت فرق الاطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع الثلاثاء على متنها.