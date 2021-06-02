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سياسة|إيران

اندلاع حريق كبير في مصفاة للنفط جنوب طهران (فيديو)

قالت السلطات إن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا (الفرنسية)
قالت السلطات إن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا (الفرنسية)
2/6/2021

اندلع حريق كبير في مصفاة (تندكويان) للنفط جنوب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وقال منصور دراجاتي، مدير عام إدارة الأزمة في محافظة طهران، للتلفزيون الرسمي إن “الحريق نجم عن تسرب في خط للغاز المسال في المنشأة”. وأضاف أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس شركة إيران لتكرير النفط، التي تدير المصفاة، استبعد احتمال أن يكون الحريق ناجم عن عمل تخريبي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات دفعت بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو سحابة من الدخان وألسنة من النيران فوق المصفاة من مسافات بعيدة في طهران.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) فإن المصفاة التي اندلعت فيها النيران تعمل منذ 1968 بقدرة تبلغ 250 ألف برميل يوميا.

ووقع الحريق في المصفاة بعد بضع ساعات من من إعلان البحرية الإيرانية غرق إحدى أكبر سفنها، والتي يبلغ طولها أكثر من 200 متر، في خليج عمان بعدما كافحت فرق الاطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع الثلاثاء على متنها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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