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أردوغان: آفاق واسعة للتعاون مع مصر (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
2/6/2021-|آخر تحديث: 2/6/202110:08 AM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ثمة إمكانيات وفرص تعاون كبيرة بين أنقرة والقاهرة في منطقة واسعة بدءًا من شرقي المتوسط وحتى ليبيا.

وأضاف أردوغان في تصريحات للتلفزيون الرسمي التركي أمس الثلاثاء أن هناك “ترابطا نابعا من التاريخ في الوجدان والمصير يجمع بين شعبي تركيا ومصر “.

وتابع الرئيس التركي أن “العلاقات بين الدولتين تقدمت وما زالت تتقدم على هذا الأساس”.

وأوضح أردوغان أن “المحادثات مع مصر بدأت أولا بين أجهزة المخابرات من الجانبين، ثم بين مسؤولين من وزارتي خارجية البلدين توسعت وما زالت مستمرة. ولدينا إمكانيات تعاون كبيرة بيننا في منطقة واسعة بدءا من شرقي المتوسط وحتى ليبيا”.

وأضاف الرئيس التركي: “لا توجد بالنسبة لنا أي مشكلة بخصوص إجراء وزيري خارجية الدولتين مباحثات في هذه الموضوعات، ونقول لوزرائنا حول هذا: يمكنكم عقد اجتماعاتكم”.

وتابع “ودائمًا ما قلنا لمسؤولي اتحاد الغرف والبورصات التركية بضرورة أن تعقد محادثاتهم مع نظرائهم، بالطريقة المثلى؛ لأننا بحاجة إلى تطوير الأعمال في المجال التجاري، ونرغب في الاستفادة من فرص التعاون هذه إلى أقصى حد، وتعزيز علاقاتنا على أساس (رابح-رابح)، هذا هو الشكل العام للجهود التي نسيرها بهذا الخصوص حاليًا”.

وقال الرئيس التركي: “مع ذلك، يجب أن أقول إنه لا يمكن وضع علاقة تركيا بمصر في مقارنة مع علاقة تركيا باليونان أو علاقة مصر باليونان، لان علاقتنا مع الشعب المصري لا يمكن أن تشبه العلاقة بين الشعبين المصري واليوناني”.

وأضاف “ذلك لأنني أعرف الشعب المصري جيدًا، وأكن له المحبة، ولا شك أن البعد الثقافي لروابطنا قوي جدا، لذلك نحن مصممون على بدء هذا المسار من جديد”.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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