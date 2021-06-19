أردوغان يعلن نجاح اختبار أول صاروخ كروز بحري تركي الصنع (فيديو)

قالت وكالة الأناضول، الخميس، إن صاروخ (أطمجه) تمكن من تسجيل “نجاح مبهر” في اختباره الأخير قبل دخول ترسانة القوات المسلحة التركية بإصابة سفينة حقيقية كهدف له.

و(أطمجه) تعني بالتركية (الصقر) وهو أول صاروخ كروز بحري تركي من إنتاج شركة (روكيتسان) التركية للصناعات الدفاعية.

Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. 🇹🇷 Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/XVPXhTGgTI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2021

وتحت إشراف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش التركي تمكن صاروخ (أطمجه) الموجه والمضاد للسفن الأول بعد الإنتاج المتسلسل من إصابة هدفه بشكل كامل.

وزير الدفاع التركي يصدر أمر الإطلاق لصاروخ "أطمجة" التركي المضاد للسفن خلال آخر اختباراته، ليصيب هدفه بدقة عالية pic.twitter.com/4y7Scl6EtP — TRT عربي (@TRTArabi) June 18, 2021

وأُطلق الصاروخ من على متن سفينة (قنالي أدا) الحربية في البحر الأسود. وتم رصد عملية اختبار الصاروخ من مقاتلتي إف-16 وطائرة استطلاع.

وبعد نجاح الصاروخ بإصابة هدفه هنأ وزير الدفاع التركي طاقم سفينة (قنالي أدا) الحربية للنجاح الذي حققوه.

صُنع في #تركيا.. نجاح آخر اختبارات صاروخ "أطمجه" المضاد للسفن في إصابة هدفه بدقة عالية، قبل إدراجه ضمن ترسانة القوات المسلحة التركية pic.twitter.com/o8DqfgPW6N — TRT عربي (@TRTArabi) June 18, 2021

وسبق أن أجريت العديد من الاختبارات الناجحة لنماذج صاروخ أطمجه إلا أن ما يميز الاختبار الأخير كونه أول صاروخ من إنتاج متسلسل، والاختبار الأخير قبل إدراجه في ترسانة القوات المسلحة التركية.

ومع دخول الصاروخ الجديد ترسانة الجيش التركي سيستغني الأخير عن معادلتها صواريخ (هاربون) الأمريكية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجاح اختبار صاروخ (أطمجه) المضاد للسفن في آخر اختبار له قبل إدراجه ضمن ترسانة القوات المسلحة التركية.

وقال أردوغان إن الصاروخ المحلي الصنع تمكن من إصابة هدفه، موضحا أنه لأول مرة تم وضع سفينة كهدف لصاروخ (أطمجه) محققا إصابة كاملة.

ونشر الرئيس التركي مقطعا مصورا لصاروخ (أطمجه) قبل الاختبار ولحظة إصابة الهدف.