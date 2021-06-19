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سياسة|تركيا

أردوغان يعلن نجاح اختبار أول صاروخ كروز بحري تركي الصنع (فيديو)

18/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202101:22 AM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأناضول،  الخميس، إن صاروخ (أطمجه) تمكن من تسجيل “نجاح مبهر” في اختباره الأخير قبل دخول ترسانة القوات المسلحة التركية بإصابة سفينة حقيقية كهدف له.

و(أطمجه) تعني بالتركية (الصقر) وهو أول صاروخ كروز بحري تركي من إنتاج شركة (روكيتسان) التركية للصناعات الدفاعية.

وتحت إشراف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش التركي تمكن صاروخ (أطمجه) الموجه والمضاد للسفن الأول بعد الإنتاج المتسلسل من إصابة هدفه بشكل كامل.

وأُطلق الصاروخ من على متن سفينة (قنالي أدا) الحربية في البحر الأسود. وتم رصد عملية اختبار الصاروخ من مقاتلتي إف-16 وطائرة استطلاع.

وبعد نجاح الصاروخ بإصابة هدفه هنأ وزير الدفاع التركي طاقم سفينة (قنالي أدا) الحربية للنجاح الذي حققوه.

وسبق أن أجريت العديد من الاختبارات الناجحة لنماذج صاروخ أطمجه إلا أن ما يميز الاختبار الأخير كونه أول صاروخ من إنتاج متسلسل، والاختبار الأخير قبل إدراجه في ترسانة القوات المسلحة التركية.

ومع دخول الصاروخ الجديد ترسانة الجيش التركي سيستغني الأخير عن معادلتها صواريخ (هاربون) الأمريكية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجاح اختبار صاروخ (أطمجه) المضاد للسفن في آخر اختبار له قبل إدراجه ضمن ترسانة القوات المسلحة التركية.

وقال أردوغان إن الصاروخ المحلي الصنع تمكن من إصابة هدفه، موضحا أنه لأول مرة تم وضع سفينة كهدف لصاروخ (أطمجه) محققا إصابة كاملة.

ونشر الرئيس التركي مقطعا مصورا لصاروخ (أطمجه) قبل الاختبار ولحظة إصابة الهدف.

المصدر : الأناضول

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