بعد خروجهم نصرة للرسول.. رسالة من الداعية عمر عبد الكافي لأهل القدس (فيديو)

وجه الداعية الإسلامي د. عمر عبد الكافي رسالة طمأنة ويقين إلى أهل القدس قائلًا “أنتم على ثغر كبير، وأنتم أهل الرباط، وأنتم البقعة الطاهرة البيضاء في ثوبنا العربي الإسلامي”.

وأضاف عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “أنتم الذين تحملون قضية أمتكم بقلوبكم وعقولكم وإيمانكم ورقيكم، وأنتم يجب أن تكونوا من الصابرين والمصابرين لأنكم المرابطون الحقيقيون”.

وتابع “أريد أن أطمئنكم أن الذي يبصق على قرص الشمس لن تعود البصقة إلا إلى وجهه”، موضحًا “لا يهمكم أي سباب أو هجاء أو تعدٍ على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقومه قالوا إنه ساحر وكاهن ومجنون رغم أنهم كانوا يقولون عنه الصادق الأمين عندما كان صالحا ولكن عندما أصبح مُصلحا وصفوه بالسحر والجنون”.

وقال “إنما هي سحابة صيف توشك أن تنقشع، ولكن نحن عندنا قضية كبيرة وهي أن هذا الدين باقٍ إلى يوم القيامة، وهذا الكتاب باقٍ إلى يوم القيامة، وهذه اللغة حاوية لكتاب الله إلى القيامة، وهذه الأمة باقية إلى يوم القيامة، وهذا المسجد هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين”.

واختتم رسالته بالقول “بوركتم وبورك مسعاكم وندعو الله أن يثبتكم على ما أنتم عليه حتى تكونوا أعلام هدي كما نتوقع منكم دائمًا”.

مسيرات

وأمس عقب صلاة الجمعة، خرجت مسيرات من المسجد الأقصى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد إساءة جماعة من اليمين الإسرائيلي للنبي خلال مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية الثلاثاء الماضي. وهتف المشاركون بالوقفة “لن تركع أمة قائدها محمد” ورفع بعض المشاركين الأعلام الفلسطينية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي (باب السلسلة) أحد أبواب المسجد الأقصى، وأطلقت الرصاص المعدني باتجاه المصلين.