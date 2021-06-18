فلسطين تلغي صفقة لقاحات كورونا مع إسرائيل لعدم مطابقتها للمواصفات

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الجمعة، إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة مي الكيلة، إنه “بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل”.

وأضاف ملحم: “أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون إن إسرائيل ستعطي السلطة الفلسطينية مليون جرعة على الأقل من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد اقترب موعد انتهاء صلاحيتها بموجب اتفاق لتبادل الجرعات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد كشفت إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على صفقة لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت في بيان “اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا ستحوّل إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية”.

وأضافت “في المقابل، ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية”.

إسرائيل اتفقت اليوم مع السلطة الفلسطينية على القيام بصفقة تبادل للقاحات كورونا. إسرائيل ستحول إلى السلطة ١-١.٤ مليون جرعة لقاح فايزر ستنتهي فعاليتها قريبا وفي المقابل ستتلقى إسرائيل شحنة اللقاحات القادمة التي خصصتها شركة فايزر للسلطة والتي تحتوي على ذات الكمية من جرعات اللقاح. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 18, 2021

وأكمل بيان الحكومة الإسرائيلية “بناء على توصيات الجهات المختصة، وبعد عمل دراسي وتلقي جميع التصاريح، اتفق اليوم على أن إسرائيل ستحوّل كمية تتراوح بين مليون و1.4 مليون جرعة لقاح ضد كورونا من صنع شركة فايزر، الموجودة في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية سينتهي سريان مفعولها قريبا”.

بالفيديو: إسرائيل تحول أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا إلى السلطة الفلسطينية من أجل مساعدتها على مكافحة تفشي الجائحة في أراضيها حيث تم اليوم نقل الشحنة الأولى التي ضمت مئة الف جرعة. https://t.co/IpIfAMaVLZ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 18, 2021

وقالت “مقابل هذه الجرعات ستتلقى إسرائيل ذات الكمية من شركة فايزر، خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول من هذا العام على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية”.

وأضافت الحكومة الإسرائيلية “تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزون كاف من اللقاحات الذي يلبي حاليا كل احتياجاتنا”.

وشهدت الأشهر الأخيرة تحسنا ملحوظا بالحالة الوبائية في إسرائيل مما استدعى رفع الغالبية من القيود التي تم فرضها في السابق للحد من انتشار الفيروس.

واليوم الجمعة، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد المصابين حاليا بالفيروس بلغ 237 إصابة.

وأضافت إن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية ظهور الجائحة بلغ 839785 إصابة بينها 6427 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 5.4 مليون شخص بينهم 5.1 مليون تلقوا الجرعة الثانية أيضا.

اتفاق فلسطيني مع فايزر

في المقابل، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع شركة “فايزر” الأمريكية على بدء تسليم مليون جرعة من إسرائيل اعتبارا من اليوم.

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الحكومة كانت قد اتفقت في وقت سابق مع “فايزر” على شراء 4 ملايين جرعة لكن الشركة الأمريكية قالت إنها لن تستطيع بدء تسليم الطلبية قبل شهري أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وأكملت الوزيرة “تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت، حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري فائضة لدى إسرائيل على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية”.

وأضافت “وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأمريكية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق”.

وذكرت الوزيرة أن إسرائيل اشترطت بألا يكون الاتفاق موقعا باسم دولة فلسطين، والثاني ألا يتم تخصيص أي من هذه اللقاحات لقطاع غزة. لكنها أشارت إلى أن فلسطين رفضت الشرطين وعادت إسرائيل ووافقت على تنفيذ الصفقة “دون أي شروط”.

وأعلنت الكيلة أن الوزارة ستبدأ تسلم الجرعات المليون، اعتبارا من اليوم (حيث ستتسلم 50 ألف جرعة اليوم) والبدء مباشرة بحقنها للمواطنين.

ولم تعلق الوزيرة الفلسطينية على ما ذكرته الحكومة الإسرائيلية عن أن فعالية اللقاحات سينتهي قريبا.