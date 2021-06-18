تونس تفتح تحقيقا في “محاولة اغتيال” الرئيس قيس سعيد

أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيّد.

جاء ذلك في بيان لوزارة العدل أورده (راديو موزاييك) الخاص وذلك بعد يومين على تلميح الرئيس التونسي إلى التخطيط لمحاولة اغتياله.

ليلى الحداد النائب عن الكتلة الديمقراطية عن حركة الشعب: لا اعتقد ان الرئيس سيعطي معلومات غير صحيحة عن محاولة اغتياله.. #MidiShow — Radio Mosaïque FM 📻 (@RadioMosaiqueFM) June 17, 2021

وذكر البيان أن “وزيرة العدل أذنت للنيابة ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة فيما يتم تداوله من محاولة اغتيال رئيس الجمهورية”، دون تفاصيل أكثر.

والثلاثاء، قال الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع برؤساء الحكومات السابقة في بلاده إنه “لا يجب أن يكون الحوار للبحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج. من يريد الحوار لا يذهب للخارج سرا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال”.

كيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس موضوع اجتماع دعا له رئيس الجمهورية #قيس_سعيد ضمّ رؤساء الحكومات السابقين وبحضور رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي. #TnPR pic.twitter.com/npsYAszpqE — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 15, 2021

ولم يسم الرئيس التونسي أشخاصا أو جهات آنذاك، غير أن التصريح أثار لغطا واسعا في ظل حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية عن وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد بظرف (طرد) مسموم وصل قصر قرطاج، وتسبب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، قالت النيابة العامة التونسية في بيان إنه “تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية فاتضح عدم احتوائه على أيّ مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة”.

كما نفت الرئاسة التونسية تقاريرعن محاولة أخرى لاغتيال الرئيس قيس سعيّد بتسميم الخبز الذي يزود به القصر الرئاسي، في وقت كشفت فيه تحقيقات أولية للشرطة أن الحادث “لم يرتقِ إلى مخطط اغتيال”، وسط جدل في الشارع التونسي عن أنباء محاولة التسميم.

وجاء نفي الرئاسة التونسية رداً على تحقيق أجرته صحيفة (الشروق) المحلية زعم أن “أحد رجال الأعمال حرَّض عناصر لتسميم الخبز الذي تحصل عليه مؤسسة الرئاسة من أحد المخابز بالعاصمة”.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة التونسية إن الرئاسة “تنفي ما تم تداوله من محاولة المس بسلامة رئيس الجمهورية قيس سعيّد”، مضيفاً أن “ما نُشر من أخبار عن استهداف الرئيس يدخل في خانة الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة”.

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة إثر الخلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير الماضي.

ورغم تصديق البرلمان إلا أن الرئيس سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه معتبرا أن التعديل شابته (خروقات)، وهو ما يرفضه المشيشي.

كما تشهد البلاد منذ أيام موجة احتجاجات بدأت في حي سيدي حسين الشعبي بسبب (تعنيف) قوات الأمن شابا تونسيا لتتوسع إلى حي الانطلاقة والتضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.