الكشف عن الهدايا المتبادلة بين بايدن وبوتين خلال قمتهما في جنيف

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أول قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف قبل يومين أن يقدم له نظارات شمس من طراز فييتر (الطيار) المفضلة لديه من صنع شركة أمريكية.

كما أهدى بايدن منحوتة لبوتين مصنوعة من الكريستال تمثل ثورًا أمريكيًا صنعتها شركة في نيويورك.

في السياق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين أهدى للرئيس الأمريكي مجموعة (موسكو) من أدوات الكتابة المزركشة بالتزيينات الروسية التقليدية المعروفة بـ(خوخلوما).

وقال بيتر فاسكيفيتس رئيس (راندولف إنجنييرينغ) إنه فوجئ برؤية نظارات من تصميم شركته تقدم كهدية دبلوماسية خلال لقاء تابعته وسائل الإعلام في العالم أجمع.

وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس “كان يوم عمل اعتيادي إلى أن بدأت الهواتف ترن بحلول الظهر وشاهدنا تفاعلا شديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركنا ما يحصل”، واصفا هذا اللحظة بأنها “مفرحة جدا”.

وتابع “إنه أمر مدهش، أليس كذلك؟ أعني كم مرة تقدم فيها فرصة كهذه؟”

ويرتدي العسكريون عادة هذا الطراز من النظارات وربما يستخدمها قريبا الرئيس الروسي، وقد أبرمت الشركة عقدا مع الجيش الأمريكي منذ العام 1978 وتزوده شهريا بحوالي 25 ألف نظارة شمسية، إلى جانب ما تبيعه للعموم.

ويتطلب صنع كل زوج من هذه النظارات ذات الإطار الذهبي والمعروفة باسم (كونكورد) في إشارة إلى الطائرة الأسرع من الصوت 200 مرحلة ويستمر ستة أسابيع.

وتنتج هذه النظارات في مدينة صغيرة في ولاية ماساتشوستس -الواقعة في شمال شرقي البلاد- وقد تأسست الشركة في 1973 وتفاخر على موقعها الإلكتروني “بقيمها العائلية الأمريكية” ورغبتها في عدم نقل مصنعها خارج الولايات المتحدة.

وقال رئيس الشركة “أنا متأكد أن الرئيس بايدن قدم هذه النظارات لبوتين كرمز لإرثنا الوطني”، وأضاف “فلنأمل أن يكون ذلك رمزًا للسلام”.

وعبر الكرملين، أمس الخميس، عن سعادته بما وصفها بالقمة الإيجابية بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي وأشار بشكل خاص إلى بيان مشترك كرّر ضرورة تجنب نشوب حرب نووية ووصفه بأنه مهم.

واتفق الزعيمان على بدء محادثات عن الحد من التسلح والأمن الإلكتروني وذلك خلال قمة في جنيف، الأربعاء، أشارت إلى مكاسب محدودة وخلافات كبيرة.