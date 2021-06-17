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سياسة|تركيا

بدء محاكمة المتهم بالتجسس لصالح الإمارات في تركيا

قالت السلطات التركية إن الأسطل تجسس على معارضين عرب (مواقع إنترنت)
قالت السلطات التركية إن الأسطل تجسس على معارضين عرب (مواقع إنترنت)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202107:52 PM (مكة المكرمة)

بدأت في تركيا، اليوم الخميس، محاكمة المواطن الأردني أحمد محمود عايش الأسطل المتهم بالتجسس لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وشارك المتهم في الجلسة من سجنه عبر الاتصال المرئي، فيما حضر محاموه في قاعة المحكمة.

ورفض الأسطل التهم الموجهة له مؤكدا أنه مارس مهنته كصحفي.

وبحسب وكالة الأناضول، أقر المتهم بأنه هو الذي أعد الأخبار والمحتويات التي تم العثور عليها في الوثائق الرقمية المضبوطة معه.

وأشار إلى أن الاستخبارات الإماراتية هي التي تواصلت معه ولم يتواصل هو معهم.

وأوضح أن الاستخبارات الإماراتية حددت له راتبا، إلا أنه مارس مهنته “وقام بعمل صحفي”.

وأضاف الأسطل أن صلته بالاستخبارات الإماراتية استمرت حتى بعد قدومه إلى تركيا، مشيرا إلى لقائه بمسؤول الاستخبارات الإماراتية في إسطنبول، دون علمه بالغاية التي جاء لأجلها الأخير، إلى تركيا.

وقال المتهم إنه قطع صلته بالاستخبارات الإماراتية عندما طلبت منه الأخيرة خدمات “قد تشكل جريمة” من قبيل التجسس.

وتقرر تأجيل المحاكمة إلى 16 يوليو/تموز المقبل.

وأعلنت تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي القبض على الأسطل، وأمرت محكمة بحبسه بتهمة التجسس لصالح الإمارات.

وقالت السلطات إن الأسطل، الذي يقيم في تركيا منذ عام 2013، تخفى بهوية صحفي معارض لنظام الإمارات وقام بجمع معلومات ووثائق عن المعارضين العرب وجماعة الإخوان المسلمين.

ونقل الأسطل معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا وعلاقاتها مع العالم، إضافة إلى إعداده تقريرا حول محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حسبما قالت وكالة الأناضول.

المصدر : الجزيرة مباشر

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