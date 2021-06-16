وزيرة خارجية لبنان تحذر من “الانهيار الشامل” في بلدها

قالت وزيرة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، الثلاثاء إن بلادها تواجه تهديدا غير مسبوق لوجوده وكيانه، محذرة من الانهيار الشامل جراء تراكم الأزمات في البلاد.

وتشغل زينة عكر منصب وزيرة الخارجية بالوكالة بعد إعفاء سلفها شربل وهبة من مهامه عقب أزمة دبلوماسية مع السعودية، وجاء كلامها خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت المسؤولة اللبنانية أن التحديات التي يواجهها لبنان اليوم تشكل تهديدا غير مسبوق لوجوده وكيانه، مضيفة لا أحد يضمن ما سيكون عليه شكل الدولة في حال حصول الانهيار الشامل ونتائجه على كافة الأصعدة.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عام ونصف العام أدت إلى تدهور مالي وفقدان مواد وسلع أساسية كالوقود والأدوية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والتضخم بشكل قياسي.

في ظل غيبوبة منقطعة النظير لخليّة أزمة، أو لخطة اقتصادية، أو لأي مبادرة إنقاذيّة. يشبه لبنان مريض العناية الفائقة! الكل ينتظر حلولاً سماوية وأهل الحكم هم العلّة.. منيح بعدهن بيحترمونا وبيصنّفونا ضمن "الدول". https://t.co/HcYT6t0Dsc — Rachelle Keyruz (@RachelleKeyruz) June 14, 2021

وأكدت الوزيرة رفضها أن يكون لبنان مقرا أو ممرا للتسبب بالأذى للأشقاء والأصدقاء من خلال تهريب المخدرات أو غيرها.

وأشارت إلى حرص بلدها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتشدد المطلوب (لمنع تهريب المخدرات)، حرصا من بلادها “على حماية أولادنا ومجتمعاتنا في الدول العربية الشقيقة كافة وخاصة المملكة العربية السعودية”.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت الرياض إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان إلى المملكة داخل شحنة رمان، وقررت آنذاك منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية لأراضيها أو عبرها بسبب استغلالها في تهريب المخدرات للبلاد.

وإلى جانب وزارة الخارجية تشغل زينة عكر أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بلبنان.

في قلب خطر شديد

كان رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قد حذر من أن بلده في “قلب خطر شديد” في ظل أزمة اقتصادية حادة، مناشدا الدول الصديقة العمل على إنقاذ لبنان “قبل فوات الأوان”.

كان الله في عون لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر،في ظل غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعد صيف 2019 وانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلف الدولة عن دفع ديونها الخارجية. pic.twitter.com/szeNsK2Zl4 — عبير ابراهيم 🇵🇸🇯🇴 (@abeer1993IBR) June 10, 2021

ويقول البنك الدولي إن لبنان يعاني مما قد يكون أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية منذ نحو 200 عام.

وتفيد تقارير أنه من المحتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر الآن.

وقال دياب في خطاب متلفز مطلع الشهر الجاري “إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان”، محذرا من أن الندم لن ينفع في المستقبل.