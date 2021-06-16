اتفاقات وخلافات في قمة بايدن وبوتين.. هذه أبرز النتائج

تصافح الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء مع بدء أول قمة بينهما في جنيف تهدف إلى تخفيف حدة الخلافات مع روسيا ومحاولة إيجاد أرضيات تفاهم.
اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول قمة بينهما، اليوم الأربعاء، على استئناف محادثات الحد من التسلح وعودة سفيري البلدين إلى واشنطن وموسكو بعد سحبهما في وقت سابق من العام الجاري.
واستمرت القمة التي عقدت في جنيف بسويسرا، أقل من أربع ساعات، وهو وقت أقل بكثير مما قال مستشارو بايدن إنه كان متوقعا.
وتصافح بوتين وبايدن لدى وصولهما قبل دخول القاعة، ورفع بوتين إبهامه في مؤشر على الرضا للصحفيين لدى مغادرته الفيلا التي أجريت فيها المحادثات قبل أن يستقل سيارته الليموزين.
وعقدت الجولة الأولى بين الرئيسين ووزيري خارجيتهما الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف، عبر مترجميْن واستمرت نحو 93 دقيقة.
وقال بوتين وهو يجلس بجانب بايدن “سيادة الرئيس أود أن أشكرك على مبادرتك باللقاء اليوم، العلاقات الأمريكية الروسية شهدت تراكم الكثير من القضايا التي تتطلب الاجتماع على أعلى المستويات”.
وقال بايدن إنهما سيحاولان تحديد مجالات التعاون والمصالح المشتركة وأضاف “من الأفضل دائما أن نلتقي وجها لوجه”.
وبعد استراحة عقد اجتماع موسّع ضم عددًا أكبر من مسؤولي البلدين وانتهى بعد حوالي 65 دقيقة، وفقا للبيت الأبيض.
ولم يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين، وقال بوتين (68 عاما) والذي كان أول من تحدث إلى الصحفيين قائلًا إن الاجتماع كان بناء وخلا من المشاعر العدائية وأثبت رغبة الزعيمين في فهم بعضهما البعض.
وعبّر بوتين عن رفضه تلميح واشنطن بأن مجهولين من الروس مسؤولون عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وذكر أن واشنطن وموسكو ستبدآن مشاورات بشأن أمن الإنترنت وقال إن معظم الهجمات الإلكترونية على روسيا جاءت من الولايات المتحدة.
وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة تتشاطران المسؤولية عن الاستقرار النووي وستجريان محادثات بشأن التغييرات المحتملة لمعاهدة (ستارت) الجديدة للحد من التسلح التي جرى تمديدها في الآونة الأخيرة.
بدوره وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن القمة بأنها “إيجابية”، لكنه حذر نظيره الروسي من أن واشنطن لن تتسامح مع أي تدخل في الانتخابات الأمريكية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي منفرد عقب القمة إن “نبرة اللقاء برمته كانت جيدة وايجابية”، مضيفا أنه أوضح لنظيره الروسي أن بلاده لن تتسامح “مع محاولات انتهاك سيادتنا الديموقراطية أو زعزعة انتخاباتنا الديمقراطية” وسترد في حال حصل ذلك.
وفيما يلي أهم تصريحات الرئيسين: