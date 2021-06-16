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سياسة|فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال (فيديو)

تشهد القدس اعتداءات متصاعدة من شرطة الاحتلال والمستوطنين
تشهد القدس اعتداءات متصاعدة من شرطة الاحتلال والمستوطنين
16/6/2021-|آخر تحديث: 16/6/202103:10 PM (مكة المكرمة)

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب إن 56 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولة استفزازية قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء الاقتحام وأدائهم الطقوس التلمودية داخل المسجد وفق دائرة الأوقاف.

 

وتتم الاقتحامات للمسجد الأقصى على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من شرطة الاحتلال.
وبدأت الشرطة بالسماح للاقتحامات في العام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد القدس اعتداءات متصاعدة من الشرطة والمستوطنين، خاصة في محيط الأقصى ومنطقة باب العمود وحي الشيخ جراح.

وتحولت الأوضاع إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.​​​​

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن 290 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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