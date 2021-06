عجوز بريطاني ينصب العلم الفلسطيني على ارتفاع شاهق أمام السفارة الأمريكية بلندن (فيديو)

تمكن عجوز بريطاني من تسلق رافعة تستخدم لبناء ناطحات السحاب، اليوم الثلاثاء، من أمام السفارة الأمريكية، بحي فوكسهول بالعاصمة البريطانية لندن، لرفع العلم الفلسطيني أعلاه دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأشارت صحف محلية إلى أن العجوز البريطاني الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، قرر المكوث بأعلى الرافعة التي يبلغ طولها أكثر من 100 متر، عدة أيام، في إطار سعيه لنشر الوعي وسط المجتمع البريطاني، وإثارة انتباه الساسة في بريطانيا حول القضية الفلسطينية.

UPDATE: Footage of the crane climb this morning. Brave action to desperately try and force a change for #Palestine. Admirable for sure. If he falls it would be to his death! 🇵🇸 #FreePalestine #Palestinelivesmatter #Vauxhall #London @swilkinsonbc pic.twitter.com/7YhzxJXJAU — Robert Carter (@Bob_cart124) June 15, 2021

Happening now: no hard hat, no safety net, death-defying 69 year-old scales crane to #FlyTheFlag for Palestine over London Vauxhall Bridge pic.twitter.com/BZaxJyIfJ8 — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) June 15, 2021

وحاول مسؤولو شرطة العاصمة التحدث مع الرجل بعد أن صعد إلى أعلى الرافعة بين محطة باترسي للطاقة وسكاي بول دون أن ينجحوا في ثنيه عن الصعود إلى النهاية.

وبثّ العجوز مقطعًا مصورًا، وهو أعلى الرافعة مُؤكدًا سعيه للوصول لنهايتها والمكوث فوقها واضعًا العلم الفلسطيني.

من جهة أخرى، أعلنت الإذاعة البريطانية أن سلطات العاصمة لندن قامت بإغلاق الطرق الواقعة حول الرافعة، من أجل تأمين حياة الرجل الذي يُواجه تهديدًا حقيقيا بفقدان حياته، فيما نصحت أصحاب السيارات باتخاذ طرق بديلة.

VAUXHALL: A3205 Nine Elms Lane is closed both ways between A3036 Wandsworth Rd and Ponton Rd (Waitrose) for a police investigation. There are reports that a man has climbed up to the top of a crane. A3036 Wandsworth Rd is very slow both ways between Clapham and South Lambeth. — BBC Radio London Travel (@BBCTravelAlert) June 15, 2021

A3205 Nine Elms Lane (SW8/SW11) (Both Directions) between Ponton Road and Wandsworth Road – Road closed due to an emergency services incident. Use an alternative route. Traffic is flowing well on diver #LondonTraffic pic.twitter.com/3lC7oHYPzC — Jambuster (@JambusterLondon) June 15, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف العجوز البريطاني وشجاعته، مؤكدين نجاحه في اختيارهذه الطريقة للفت انتباه البريطانيين وحثِّهم على أخذ موقف بديل من القضية الفلسطينية.

No rescue team dares retrieve 69 year-old activist who still occupies London SW8 5NQ crane in a daredevil act of solidarity for Palestine pic.twitter.com/KiF5sApXST — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) June 15, 2021

وشهدت الحملات التضامنية مع القضية الفلسطينية داخل بريطانيا نشاطا ملحوظا خلال الاشهرالأخيرة، وكان القاسم المشترك الذي يوحدها، هو ضرورة اعتراف بريطانيا بدورها التاريخي في وعد بلفور، ومسؤوليتها تجاه الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وإلزامية استخدام نفوذها بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن للتأثيرعلى المنتظم الدولي قصد استعادة الحقوق الضائعة.