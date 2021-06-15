الإخوان تطالب بوقف تنفيذ إعدام 12 شخصا في مصر.. و”علماء المسلمين” يناشد الأزهر التدخل

ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم الثلاثاء المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية التدخل لمنع تنفيذ حكم قضائي بإعدام 12 مصريا، كما طالب الاتحاد مؤسسة الأزهر بالتحرك دفاعا عن المظلومين.

وقال الاتحاد في بيان إن الحكم بإعدام 12 مصريا بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، هو حكم سياسي ولم تتبع فيه الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة ولم يلتزم بالمعايير القانونية المطلوبة التي تحقق العدالة والتي تكفلها القوانين الدولية.

لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

يستنكر حكم الإعدام الصادر من محكمة النقض المصرية على اثني عشر عالما وداعية ومفكرا من خيرة أبناء مصر العظيمة ،منددا بمثل هذه الاستهانة بأرواح الأبرياء التي هي عند الله أعظم من هدم الكعبة المشرفةhttps://t.co/iUmABZUyel — علماء المسلمين (@iumsonline) June 15, 2021

كما استنكر الاتحاد تعديل الحكم بحق 31 متهما آخرين في القضية ذاتها من الإعدام إلى المؤبد، ومنهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والقيادي بها باسم عودة.

وناشد الاتحاد المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بإنكار هذا الحكم والتدخل الفوري لمنع تنفيذه.

كما طالب الاتحاد مؤسسة الأزهر بالتحرك دفاعا عن المظلومين.

الإخوان تطالب بوقف الإعدامات

من جانبها طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وجاءت المطالبة في بيان للجماعة غداة إعلان محكمة النقض أعلى محكمة طعون بالبلاد، تأييد حكم أولي صدر في سبتمبر/ أيلول 2018 بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بالجماعة هم محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر وأحمد عارف والوزير السابق أسامة ياسين.

الحكم وفق القانون المصري نهائي وواجب التنفيذ ويعد الأول بحق قياديين بالصف الأول منذ صيف 2013 والأزمة مع النظام الذي يعتبر الجماعة “محظورة”.

وفيما لم تعلق الحكومة على الأحكام خاصة أنها تؤكد عادة أن قضاءها “مستقل ونزيه”، قالت جماعة الإخوان في بيان إنها “ترفض تلك الأحكام” وتطالب “العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذها”.

واعتبرت الجماعة تلك الأحكام “انتقامية” مؤكدة أنها “لن توقف مسيرة دعوتها”.

وزير الشباب والرياضة السابق وطبيب الأطفال أسامة ياسين

تم الحكم عليه بالإعدام اليوم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فض رابعة. تم اعتقاله ف 26 أغسطس 2013 تعرض لعدة انتهاكات منها حبسه بزنزانه انفرادي بسجن العقرب ومنع الزيارة#الحرية_لاسامة_ياسين#اوقفوا_الاعدامات pic.twitter.com/edSetSEp0Z — صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) June 14, 2021

ولم يصدر عن محامي المحكومين أي تعليق على الأحكام حتى الآن وسط إدانات من أسر المدانين عبر حساباتهم على منصتي فيسبوك وتويتر.

وبدأت مطلع عام 2016 محاكمة المئات في قضية فض اعتصام رابعة واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين وجرى النطق بحكم أولي في سبتمبر 2013.

وألقي القبض على أغلب المتهمين منذ أواخر 2013 ووجهت إليهم النيابة اتهامات نفوا صحتها بينها “القتل العمد والتجمهر والتخريب”.

قال الله تعالى

(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )#اوقفوا_الاعدامات pic.twitter.com/G5qh2QrXq1 — Rahel 🐇ارنوبه 🐰 (@Rahel161983) June 14, 2021

وفور صدور الأحكام انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسم #أوقفوا_الإعدامات، كما تفاعل المغردون على وسم #فض_اعتصام_رابعة.

اللهم لا تجعل للظالمين عليهم وعلى إخوانهم سبيلا#اوقفوا_الاعدامات pic.twitter.com/OsG7eh1ErD — EسRAA🇵🇸✌️ #القدس (@C_AND__Y1) June 14, 2021

وفي 14 أغسطس/ آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

العالم كله يعرف ان أحكام #السيسي باطلة وملفقة وانتقامية ومسيسة وانها لا تمت للعدالة بصلة

ابطش يا سيسي وانتقم واقتل وعث في الارض فسادا فلن تخرق الارض او تبلغ الجبال طولا

ستطويك الايام وسينتقم الله منك وسيضعك هذا الشعب في المكان اللائق بك في مزبلة التاريخ https://t.co/hQIBi3rkT7 — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) June 15, 2021

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 من رجال الشرطة بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت هذا الرقم.

​​​​​​​ووفق القانون لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.