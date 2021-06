رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد: لهذا السبب يحرص الاحتلال على تنظيم مسيرة الأعلام في القدس (فيديو)

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن مسيرة الأعلام هي محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لاسترداد جزء من كرامته وهيبته التي فقدها في المواجهة الأخيرة وأن يستعرض سيادته على مدينة القدس.

وأضاف الهدمي في مقابلة مع الجزيرة مباشر “ما يجري منذ بداية العام الماضي حتى يومنا هذا يندرج في إطار التهويد المستمر لمدينة القدس”.

وقال “أراد الاحتلال بعد الاعتراف له بالقدس عاصمة من قبل الإدارة الأمريكية أن يستعرض سيادته على المدينة المقدسة، فرأيناه يفتعل مناسبات معينة بهدف استعراض هذه السيادة ومنها مسيرة الأعلام”.

وتابع “هي مسيرة رمزية يقوم بها الاحتلال كل عام بهدف إثبات سيطرته على المدينة المقدسة، يدعيها في يوم توحيد مدينة القدس ويجلب إليها آلاف المستوطنين”.

وقال الهدمي “الملفت للانتباه هو جلب الاحتلال آلاف الجنود لتأمين المسيرة، وأرى في هذا رمزية واضحة أن الاحتلال لا يسيطر على ما يسميه عاصمته الأبدية، ولا يستطيع أن يكمل الحلم الذي بدأه بنظرته إلى المسجد الأقصى والقدس”.

وأضاف “حرص الاحتلال على إقامة هذه المسيرة يعني أنه يريد أن يسترد جزءا من كرامته وهيبته التي فقدها في المواجهة الأخيرة ويريد أن يكسر شوكة المقدسيين وأن يستعرض سيادته على المدينة”.

وتابع “لكن الأمور اختلفت في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتعامل المقدسيين مع سلطة الاحتلال حيث أصبحوا لا يهابون الجنود، وهذا ينبئ بأن الاحتلال سينتقل من فشل إلى آخر خاصة فيما يتعلق بمسيرة الأعلام”.

وردا على سؤال هل من حق المستوطنين الذهاب للأقصى، قال الهدمي “ليس من حق المستوطنين أن يكونوا على أرض فلسطين ولا أن يتجولوا في مدينة القدس، ولا أن يأتوا من كافة بقاع الأرض ليعيشوا مكاننا، فهم غاصبون سارقون مجرمون”.

وأضاف “هذه مسيرة إجرامية، تعتبر جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني وتمس مشاعر الفلسطينيين، وتؤذيهم فعليا حيث سيتم إغلاق طرقات وشوارع، وسيتم الاعتداء من قبل المستوطنين على الحوانيت والمواطنين ووقف المواصلات العامة ومنع الفلسطينيين من التجول في المدينة والمنع من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك عبر طرقات عدة، وهذا اعتداء على حقوقنا وحريتنا وحقنا في التحرك”.

وتابع “وجودهم غير مشروع وفق القانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة وشعبها تحت الاحتلال ولا يجوز طرده من أرضه وجلب شعوب أخرى لتعيش معهم”.

وختم حديثه بقوله “كل هذا تقوم به سلطات الاحتلال وحكومة مجرمة تريد أن تنفذ سياستها التهويدية تجاه مدينة القدس وهي ماضية في هذه المخططات”.

You will not move and enter ..

You will not pass ..

there is no place for Israel occupation on our land ..

" PALESTINE JUST FOR PALESTINIAN " #لن_تمر#لن_تمر_مسيرة_الأعلام pic.twitter.com/pKZ0svkizH pic.twitter.com/lgCvbXAuCZ

— Laith.Abualouf (@LaitHAbuAlouF) June 15, 2021