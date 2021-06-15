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سياسة|قطر

وزراء الخارجية العرب يبحثون في الدوحة تطورات المنطقة وقضية سد النهضة

وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني يترأس الاجتماع (مواقع التواصل)
وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني يترأس الاجتماع (مواقع التواصل)
15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202104:14 PM (مكة المكرمة)

انطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات أوضاع المنطقة.

وأفادت صحف قطرية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب قد انطلق في الدوحة، وترأس الاجتماع وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني بحضور أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن “أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية انطلقت بالدوحة لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي”.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن وزيرها سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري.

وبحسب البيان أكد شكري خلال الاجتماع على “موقف مصر الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع التشاوري واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية “بشأن تطورات ملف سد النهضة”.

سد النهضة

وينتظر أن يكون هناك اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب أيضا بالدوحة حول سد النهضة الإثيوبي بطلب مصري سوداني وفق ما أعلنت الجامعة العربية قبل أيام.

وتصر أديس أبابا على ملء السد المتوقع في يوليو/ تمور وأغسطس/ آب القادمين حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وأواخر الشهر الماضي، كشف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في بيان أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا في 8 يونيو في الدوحة، في إطار “رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات السياسية (لم يحددها) ذات الاهتمام المشترك”، قبل أن يعلن تأجيلها إلى اليوم، بناء على طلب قطري.

ووفق بيان الجامعة آنذاك تعد “صيغة الاجتماعات التشاورية تقليد معمول به علي مستوي مجلس الجامعة وتتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو اصدار بيانات ووثائق رسمية”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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