حزب جبهة التحرير الوطني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر (فيديو)

تصدر حزب جبهة التّحرير الوطني، الذي يوصف على أنه حزب السلطة السابق، نتائج الانتخابات البرلمانية بـحصوله على 105مقاعد متراجعا بحوالي 55 مقعدا مقارنة بالعهدة البرلمانية الأخيرة.

لكن المقاعد التي حصل عليها أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان.

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت، يوم 12 يونيو/حزيران الجاري، نسبة مشاركة قدرت بـ 30.2% حسبما صرّح به رئيس السّلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي.

واحتلت كتلة المستقلين المرتبة الثانية بحصولها على 78 مقعدا.

وكشف شرفي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عن فوز حزب حركة مجتمع السّلم الإسلامي بالمرتبة الثالثة بعدد مقاعد بلغ 64 ليزيد بذلك كتلته النيابية بحوالي 24 مقعدا حيث بلغ عدد مقاعده في المجلس الشعبي الوطني الذي تمّ حله من قبل الرّئيس عبد المجيد تبون حوالي 40 مقعدا.

في حين احتل حزب التّجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الرابعة بحصوله على 57 مقعدا من أصل 407 مقاعد، ليتراجع بذلك عن مساحته السّياسية في البرلمان بحوالي 35 مقعدا.

وضاعفت حركة البناء الوطني المنشقة عن حركة مجتمع السلم والمحسوبة على إخوان الجزائر مقاعدها لـ 40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان “المجلس الشعبي الوطني”.

ونال حزب جبهة المستقبل المنشق عن حزب جبهة التحرير الوطني 48 مقعدا في الانتخابات التشريعية كما نال حزب جبهة الحكم الرّاشد مقعدين، ونال حزب جبهة العدالة والتنمية مقعدين، وظفر حزب الحرية والعدالة مقعدين، ونال حزب الفجر الجديد مقعدين، وحزب الجزائر الجديد مقعدا وحزب “جيل جديد” تحصّل على مقعد.

وكشف شرفي أن عدد من شاركوا في التصويت بالانتخابات التشريعية بلغ 5 ملايين و625 ألف و324 (من أصل 24 مليون و425 ألفا و171) منهم 42 ألفا و242 في الخارج.

وخلال استفتاء نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت نسبة الامتناع عن المشاركة 70%.