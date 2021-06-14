حماس تدعو أهالي القدس إلى النفير العام ردا على مسيرة الأعلام (فيديو)

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقدسيين إلى النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي شوارع البلدة القديمة؛ لتفويت الفرصة على المستوطنين بتحقيق مبتغاهم بتنظيم مسيرة الأعلام.

وقال الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة -في تصريح صحفي- أمس الأحد “ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍّ للاحتلال الإسرائيلي”.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد صدّقت الجمعة على إقامة “مسيرة الأعلام” في البلدة القديمة من القدس المحتلة وبخط سير متفق عليه مع المنظمين من الأحزاب اليمينية.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الشرطة وافقت على السماح بإجراء المسيرة الثلاثاء القادم، حيث ستطوف شوارع البلدة القديمة من القدس وصولا إلى حائط البراق عبر حي “النصارى” وحي “اليهود” وليس عبر الحي الإسلامي.

ياتي ذلك بينما يتواصل تفاعل المدونين على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المسيرة.

من جانبها دعت حركتا أبناء البلد وكفاح الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، إلى الزحف لمدينة القدس وخاصّة المسجد الأقصى -الثلاثاء المقبل- بدءًا من الساعة السادسة والنصف صباحاً؛ دفاعًا عن المقدّسات الفلسطينيّة والأحياء المقدسيّة المهدّدة بالسرقة وطرد سكّانها.

ندعو شعبنا الفلسطيني البطل في الأرض المحتلة عام 1948م وفي الضفة الغربية المحتلة، إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى يوم الثلاثاء القادم لحماية المسجد الأقصى، وندعو الشباب الثائر إلى التصدي لعربدة المستوطنين، وإفشال مسيرة الأعلام، لنؤكد من جديد أن القدس لنا وليس للصهاينة الغزاة. — د.وصفي عاشور أبو زيد (@dr_wasfy) June 13, 2021

ووجّهت الحركتان دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيها لتكثيف الحضور والمُشاركة في هذه الفعالية، مغرّدةً على وسمي “أنقذوا حي الشيخ جرّاح”، و”أنقذوا سلوان”.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية -وهي هيئة تنسيق عليا تضم ممثلين عن كافة الفصائل- الثلاثاء يومًا للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات.

هل يكون أول قرار لحكومة الاحتلال الجديدة "تأجيل" مسيرة الأعلام في #القدس المحتلة أو تغيير مسارها بشكل جذري؟#نتنياهو إلى جهنم — علاء الصالح (@AlaaElsaleh) June 13, 2021

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في بيان لها أمس الأحد، الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1948م وفي الضفة الغربية المحتلة إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى المبارك الثلاثاء لحماية المسجد الأقصى.

كما دعت القوى الشباب الثائر إلى التصدي لعربدة المستوطنين، وإفشال مسيرة الأعلام.

قبل وقت قصير من التصويت على الحكومة الجديدة التي ستستبدل نتنياهو برئيس حزب يمينا بينت، فإن أول لغم لنتنياهو يمكن ان يفجر الحكومة هي مسيرة الاعلام المقرر اجراءها بعد غد والتي ستخترق القدس الشرقية مثل شارع السلطان سليمان وساحة باب العامود على عكس ما يدعيه الاعلام الاسرائيلي — Abdullah Kamal, PhD عبدالله كمال (@AbdullahABKamal) June 13, 2021

#موكب_العلم_الفلسطيني العلم الفلسطيني

من جاكارتا الي الدار البيضاء الرد المناسب لمسيرة الإعلام الصهيونية المزمع تسييرها يوم الثلاثاء القادم هو تنظيم مسيرة أعلام فلسطينية إسفيرية عبر العالم الإسلامي من جاكارتا الي الدار البيضاء pic.twitter.com/cRtB7QMPir — Amin Omeran (@Abadi08369417) June 13, 2021