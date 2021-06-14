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سياسة|فلسطين

حماس تدعو أهالي القدس إلى النفير العام ردا على مسيرة الأعلام (فيديو)

تصر جماعات إسرائيلية متشددة على تنظيم مسيرة الأعلام (ر ويترز)
تصر جماعات إسرائيلية متشددة على تنظيم مسيرة الأعلام (ر ويترز)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202112:06 PM (مكة المكرمة)

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقدسيين إلى النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي شوارع البلدة القديمة؛ لتفويت الفرصة على المستوطنين بتحقيق مبتغاهم بتنظيم مسيرة الأعلام.

وقال الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة -في تصريح صحفي- أمس الأحد “ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍّ للاحتلال الإسرائيلي”.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد صدّقت الجمعة على إقامة “مسيرة الأعلام” في البلدة القديمة من القدس المحتلة وبخط سير متفق عليه مع المنظمين من الأحزاب اليمينية.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الشرطة وافقت على السماح بإجراء المسيرة الثلاثاء القادم، حيث ستطوف شوارع البلدة القديمة من القدس وصولا إلى حائط البراق عبر حي “النصارى” وحي “اليهود” وليس عبر الحي الإسلامي.

ياتي ذلك بينما يتواصل تفاعل المدونين على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المسيرة.

من جانبها دعت حركتا أبناء البلد وكفاح الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، إلى الزحف لمدينة القدس وخاصّة المسجد الأقصى -الثلاثاء المقبل- بدءًا من الساعة السادسة والنصف صباحاً؛ دفاعًا عن المقدّسات الفلسطينيّة والأحياء المقدسيّة المهدّدة بالسرقة وطرد سكّانها.

ووجّهت الحركتان دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيها لتكثيف الحضور والمُشاركة في هذه الفعالية، مغرّدةً على وسمي “أنقذوا حي الشيخ جرّاح”، و”أنقذوا سلوان”.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية -وهي هيئة تنسيق عليا تضم ممثلين عن كافة الفصائل- الثلاثاء يومًا للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في بيان لها أمس الأحد، الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1948م وفي الضفة الغربية المحتلة إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى المبارك الثلاثاء لحماية المسجد الأقصى.

كما دعت القوى الشباب الثائر إلى التصدي لعربدة المستوطنين، وإفشال مسيرة الأعلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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