“الدحيح” يرد على الاتهامات الموجهة له بالتطبيع مع إسرائيل

رد اليوتيوبر المصري أحمد الغندور، الشهير بـ (الدحيح) على الاتهامات التي وجهت له خلال الأيام الماضية بالتعاون مع مؤسسة إماراتية تروج للتطبيع مع إسرائيل.

وكان ناشطون دعوا لمقاطعة برنامج الدحيح، بعدما اتهموا منصة (نيو ميديا) الإماراتية التي تمول الحلقات الجديدة من البرنامج، بأنها سبق أن مولت برنامج (ناس ديلي) الذي يقدمه نصير ياسين وهو شاب من أصول فلسطينية يروِّج عبر برنامجه للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، كما يضم برنامجه مدربين إسرائيليين. ودشن مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#قاطع_الدحيح).

من جانبه، أكد أحمد الغندور أن موقفه واضح من القضية الفلسطينية، وأنه منحاز للشعب الفلسطيني وسبق أن أعلن ذلك بوضوح خلال الفترة الماضية، وهو ما لا يمكن أن يصدر من شخص ينوي التطبيع مع إسرائيل، حسب قوله.

وأضاف في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، أن المنصة الجديدة التي بدأ الظهور عليها هي تعليمية بالأساس، وليس لها علاقة ببرنامج ناس ديلي، سواء من ناحية التمويل أو الدعم، وأنه كان هناك تعاون بين الجانبين لتدريس أحد البرامج التدريبة، لكن العلاقة انتهت العام الماضي، وبناء على ذلك قرر التعاون معهم.

وأعرب الغندور عن تقديره لخوف جمهوره وقلقهم من احتمال وجود محاولات لاستغلاله، مؤكدا أن محتوى برنامجه لن يتغير، ولن يتحول مع الوقت لبوق إعلامي لأي جهة. كما أكد أنه لن يطبّع مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، وأن محتوى برنامجه سيظل علميًا فقط.

وردت منصة (نيو ميديا) الإماراتية على الجدل بشأن برنامج الدحيح، مؤكدة أن العلاقة بينها وبين برنامج ناس ديلي انتهت منذ عام، مستنكرة ما سمته “تسييس المحتوى العلمي الذي تقدمه الأكاديمية ووضعه ضمن قضايا سياسية لا تمت من قريب ولا من بعيد للأكاديمية”.