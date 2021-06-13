هل تستخدم محطات معالجة مياه الصرف للتحذير من انتشار كورونا؟

قالت خبيرة ألمانية إنه يمكن استخدام مياه الصرف الصحي مؤشرا جديرا بالثقة للتحذير المبكر من انتشار فيروس كورونا ولقياس مدى تطور مكافحة الفيروس.

وأضافت سوزان لاكنر، أستاذ إدارة مياه الصرف في جامعة دارمشتات التقنية، أن الباحثين على مستوى العالم أثبتوا أنه من الممكن استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي نظام إنذار مبكر.

وذكرت أن هذه التقنية ليست جديدة. وأنه “تم استخدام مثل هذه الأساليب بنجاح في الماضي لمراقبة فيروس شلل الأطفال”.

وأوضحت “يتم رصد التطور في مياه الصرف الصحي في وقت مبكر أكثر منه في المجال الطبي” مشيرة إلى أن الفترة تكون “مبكرة بما بين أربعة إلى 10 أيام اعتمادا على التكنولوجيا” المستخدمة.

وأشارت سوزان إلى أنه يمكن رصد أمرين رئيسيين من خلال فحص مياه الصرف الصحي، الأمر الأول هو زيادة أو انخفاض تركيز الفيروس في المياه، ما يدل على ما إذا كان عدد الأشخاص المصابين أكبر أم أقل.

الأمر الثاني هو نوع فيروس كورونا المنتشر.

وجامعة دارمشتات التقنية هي واحدة من مختبرين مرجعيين على مستوى قارة أوربا يعنيان بتسلسل عينات مياه الصرف الصحي. وقام المختبر بتحليل عينات من نحو 50 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي عبر القارة.