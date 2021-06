عشرات الضحايا بقصف استهدف مستشفى في عفرين شمالي سوريا (فيديو)

قتل 13 مدنيا سوريا وأصيب 27 جراء هجوم استهدف مستشفىً خاصًا بمدينة عفرين شمالي سوريا.

واتهمت وزارة الدفاع التركية قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيسي- بالمسؤولية عن الهجوم على المستشفى، وقالت إنها ردت عليه بقصف لمواقع المسلحين الأكراد في المنطقة.

وذكرت ولاية هطاي في بيان أن مسلحين أكرادا أطلقوا صواريخ من طراز غراد وقذائف مدفعية انطلاقا من مدينة تل رفعت المجاورة في محافظة حلب (شمال) أصابت قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء بمدينة عفرين.

وأدانت الخارجية التركية بشدة الهجوم على المشفى وقالت الوزارة في بيان أمس السبت إن المسلحين استهدفوا مبنى وقسم الإسعاف في مشفى الشفاء الممول من الجمعية الطبية السورية الأمريكية بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب.

وأضافت “ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العديد من المدنيين بينهم كوادر طبية”.

وأكدت أن “الهجوم أظهر مرة أخرى الوجه الدموي للملسحين الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لم تتردد في استهداف المدنيين والكوادر الطبية العاملة دون كلل من أجل خدمة الشعب السوري في جميع الظروف”.

In the last hours of last day in Afrin, following shelling by the cursed Assad regime, they take pleasure in targeting children and hospitals and whatever is possible to help the people live a normal life at least. Isn't Syria entitled to live in safe!!#مجزرة_عفرين#Syria pic.twitter.com/zvfVcjvzTk

— آيـة أبوزيد (@yoya409) June 12, 2021