عشرات الضحايا بقصف استهدف مستشفى في عفرين شمالي سوريا (فيديو)

قتل 13 مدنيا سوريا وأصيب 27 جراء هجوم استهدف مستشفىً خاصًا بمدينة عفرين شمالي سوريا.

واتهمت وزارة الدفاع التركية قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيسي- بالمسؤولية عن الهجوم على المستشفى، وقالت إنها ردت عليه بقصف لمواقع المسلحين الأكراد في المنطقة.

مشاهد قاسية جدا ومرعبة لمجزرة #عفرين في #سوريا جراء استهداف مستشفى الشفاء بالمدفعية الثقيلة pic.twitter.com/PrWGqRL5WO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2021

وذكرت ولاية هطاي في بيان أن مسلحين أكرادا أطلقوا صواريخ من طراز غراد وقذائف مدفعية انطلاقا من مدينة تل رفعت المجاورة في محافظة حلب (شمال) أصابت قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء بمدينة عفرين.

وأدانت الخارجية التركية بشدة الهجوم على المشفى وقالت الوزارة في بيان أمس السبت إن المسلحين استهدفوا مبنى وقسم الإسعاف في مشفى الشفاء الممول من الجمعية الطبية السورية الأمريكية بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب.

في عفرين مات الطبيب والمريض.

وماتت من كانت تتعالج لتنجب طفلاً .

ومات جنين لم يرى من الحياة سوى دقائق قليلة .

ومات مسعف همه انقاذ المرضى ..

فلا حول ولا قوة الا بالله .#مجزرة_عفرين pic.twitter.com/WrZSw4sG6h — أخبار المسلمين 🇵🇸 (@Muslim__news) June 13, 2021

وأضافت “ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العديد من المدنيين بينهم كوادر طبية”.

وأكدت أن “الهجوم أظهر مرة أخرى الوجه الدموي للملسحين الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لم تتردد في استهداف المدنيين والكوادر الطبية العاملة دون كلل من أجل خدمة الشعب السوري في جميع الظروف”.

In the last hours of last day in Afrin, following shelling by the cursed Assad regime, they take pleasure in targeting children and hospitals and whatever is possible to help the people live a normal life at least. Isn't Syria entitled to live in safe!!#مجزرة_عفرين#Syria pic.twitter.com/zvfVcjvzTk — آيـة أبوزيد (@yoya409) June 12, 2021

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية “منظمة إرهابية” مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الموجود داخل حدودها، وقامت بعمليات توغل داخل الأراضي السورية لدعم مقاتلي المعارضة السورية ضد المسلحين الأكراد.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، القتلى وسط أنقاض مستشفى الشفاء، بينما نفت قوات سوريا الديمقراطية -التي تدعمها الولايات المتحدة- مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مكتب حاكم إقليم هاتاي التركي المتاخم لعفرين إنه يحقق في الواقعة، وإن الصواريخ أُطلقت من منطقة تل رفعت الخاضعة لسيطرة النظام السوري.