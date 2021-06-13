مصر: تطور مرتقب الأسبوع المقبل يساهم في نمو علاقاتنا مع قطر (فيديو)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك تطورا مرتقبا الأسبوع المقبل سيساهم في نمو العلاقات مع قطر، لافتًا إلى أن بلاده تسعى إلى إزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات مع الدوحة على مدى سنوات المقاطعة.

وقال شكري خلال مقابلة متلفزة مساء السبت “حتى الآن مسار العلاقة مع قطر يسير في الاتجاه السليم الإيجابي، وسوف يحدث خلال الأسبوع المقبل تطور آخر يكون له تأثيره على هذه العلاقة ونموها”.

وعنما سُئل عن طبيعة هذا التطور اكتفى شكري بالقول “سيكون واضحا الأسبوع المقبل ما نحن مقدمون عليه”.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي صدر بيان العلا عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية معلنًا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر شملت غلق أجواء وقطع علاقات.

وبشأن ذلك قال شكري “نحن ننفذ ما توافقنا عليه في بيان العلا بكل أمانة”، وأضاف “أنشأنا آلية لجان المتابعة واللجنة القانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية القطرية على مدى سنين المقاطعة”.

وقال “نعمل على إزالة هذه الشوائب حتى ننطلق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات، ونسير بخطى ثابتة تعلم جيدًا ما هي المصلحة المصرية وتسعى لأن تكون علاقات مصر مع أشقائها العرب لها الخصوصية من الروابط بين الشعوب والمصير المشترك التي تؤهل بأن نكون متضامنين وداعمين لبعضنا البعض”.

وزير الخارجية المصري (يمين) ووزير الخارجية القطري القطري (يسار) (فيسبوك)

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه حتى الآن تسير العلاقة من خلال لجنة المتابعة واللجنة القانونية والاتصالات السياسية في الاتجاه السليم الإيجابي ونرصد كل التطورات الخاصة بها.

وعلق شكري خلال المقابلة على دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة قائلًا إنها دعوة مقدرة. وأضاف أنه سيتم تناول تلك الدعوة في الإطار الدبلوماسي لتحديد التوقيت المناسب لها.

وبشأن ملف الإخوان المسلمين، قال شكري “كل الملفات مثارة ويتم تناولها وتقييم مدى الاستجابة لكل المشاغل التي نبديها”.

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية قطر في أول لقاء مباشر مع مسؤول قطري منذ سنوات …

اللهم أصلح الاحوال بين الأشقاء. pic.twitter.com/YhmYa64MT3 — الحالم (@yasserelhawary1) May 25, 2021

وكان السيسي استقبل وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 25 مايو/أيار الماضي؛ حيث سلمه الأخير رسالة من أمير قطر تضمنت دعوة لزيارة الدوحة، وفق بيان للرئاسة المصرية آنذاك.

وفي مارس/آذار الماضي زار وزير خارجية قطر القاهرة للمرة الأولى منذ منتصف 2017. وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ المصالحة.

ومنذ إعلان المصالحة أشادت القاهرة والدوحة في أكثر من مناسبة بتطور العلاقات بينهما.