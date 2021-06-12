البنتاغون يعلن إصابة 30 فردا في الخدمة بمرض قلبي نادر بعد تلقي لقاح كورونا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أمس الجمعة عن إصابة 30 فردا من أفراد الخدمة بحالة قلبية نادرة “التهاب عضلة القلب” بعد تلقي جرعة من لقاح فايزر أو مودرنا المضادين لفيروس كورونا.

وينتج التهاب العضلة القلبية عادة عن عدوى فيروسية ويمكن للإصابة الشديدة أن تسبب قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو حتى الموت.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي “لقد حددنا ما يقرب من 30 حالة من حالات التهاب عضلة القلب من بين أكثر من 3.6 مليون جرعة أعطيناها”.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” جون كيربي (الأناضول)

وتابع “نحن نأخذ كل واحد على محمل الجد ونعمل بشكل وثيق مع مركز السيطرة على الأمراض والشركاء الفدراليين الآخرين والمهنيين الطبيين الأكاديميين أيضًا، لضمان تقييمنا لجميع الحالات باستمرار.

ومع ذلك أكد كيربي أن وزارة الدفاع لا تزال واثقة من اللقاحات وتواصل تشجيع الجمهور على تناولها.

ويوم الخميس كانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد قالت إنها ستعقد اجتماعًا طارئًا في 18 يونيو/ حزيران، لمناقشة حالات نادرة ولكنها أعلى من المتوقع للأشخاص الذين يعانون من التهاب عضلة القلب بعد تلقي جرعات من اللقاحين.

لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا (رويترز)

ويعتبر عدد حالات الإصابة بالتهاب عضلة القلب من جراء اللقاح صغيرًا مقارنة بـ 139 مليون أمريكي تم تطعيمهم بالكامل.

بدورها أوضحت الوكالة الطبية أنه اعتبارًا من 31 مايو/أيار كان هناك نحو 226 حالة من المصابين بالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد الحصول على جرعة من لقاح كورونا تعافى الغالبية منهم، لكن لا يزال 15 منهم في المستشفى و3 في وحدة العناية المركزة.