اجتماع “غير عادي” لوزراء الخارجية العرب في الدوحة لبحث قضية سد النهضة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعًا “غير عادي” بالعاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء المقبل لبحث تطورات قضية سد النهضة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم السبت عن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قوله إن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من مصر السودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (مواقع التواصل)

وكان الجانبان المصري والسوداني قد أصدرا بيانًا مشتركًا الأربعاء الماضي أكدا فيه على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود.

وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي بدون اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمل السد.

وتصر إثيوبيا على ملء ثان للسد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليارًا للسودان.