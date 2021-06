العدل الأمريكية تحقق في مساعي إدارة ترمب لمصادرة بيانات اتصالات لنواب ديمقراطيين وإعلاميين

أكدت هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل الأمريكية إنها ستحقق في محاولات الوزارة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب وإعلاميين.

وقال المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز إن مكتبه بدأ في مراجعة “استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين بشكل غير مصرح به لمعلومات لوسائل الإعلام”.

وقال هورويتز في بيان إن مراجعته “ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كانت أي من هذه الاستخدامات، أو التحقيقات، تستند إلى اعتبارات غير مناسبة”. وقال إن تحقيقه قد يتسع إذا ظهرت “قضايا أخرى” غير محددة أثناء التحقيق.

Department of Justice Inspector General Michael E. Horowitz announced today the initiation of a Review of the DOJ’s Use of Subpoenas & Other Legal Authorities to Obtain Communication Records of Members of Congress and Affiliated Persons, and the News Media https://t.co/sMbYCmldju pic.twitter.com/Ft0JRYvMGN

وأعلن المفتش العام مراجعته بعد أن طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يوم الجمعة بأن يدلي اثنان من وزراء العدل السابقين بشهادتهما بشأن مذكرات استدعاء وزارة العدل التابعة لترامب لسجلات أعضاء الكونغرس. وانتقد مسؤول في البيت الأبيض اجراءات إدارة ترمب ووصفها بأنها “مروعة”.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إن وزارة العدل خلال رئاسة ترمب استدعت شركة أبل للحصول على بيانات من حسابات اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب في محاولة لمعرفة من يقف وراء تسريب المعلومات السرية.

وقال مسؤولون في الكونغرس إن رئيس اللجنة آدم شيف وعضو اللجنة إريك سوالويل هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل في رئاسة ترمب بياناتهما.

وقال شيف في بيان يوم الخميس دعا فيه إلى إجراء المفتش العام تحقيقًا إن “الرئيس ترمب طالب مرارًا وبشكل سافر وزارة العدل بتنفيذ إرادته السياسية وحاول استخدام الوزارة كهراوة ضد خصومه السياسيين والعاملين في مجال الإعلام”.

وأكد سوالويل في مقابلة مع شبكة (إم إس إن بي سي) مصادرة بيانته في أبل. وقال سوالويل إنه كان يخشى أنه إذا أعيد انتخاب ترمب رئيسًا، فإنه “قد يتجاوز وزارة العدل وإجراءاتها ويأمر فقط مساعديه بسجن خصومه السياسيين”.

Breaking: Rep. Eric Swalwell confirms that he was the second Democratic member of the House Intelligence Committee who had his data seized by the Trump Justice Department. https://t.co/X0Sjvi1n4c

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور ديك دوربين إنه يجب استدعاء بيل بار وجيف سيشنز وزيري العدل في عهد ترمب إذا لزم الأمر لإجبارهما على الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بشأن المصادرة السرية للبيانات ووصفا ذلك بأنه “استغلال صارخ للسلطة”.

وقالت كيت بيدينجفيلد مديرة الاتصالات في البيت الأبيض إن نشاط وزارة العدل المزعوم يوضح شكل استغلال السلطة في الإدارة السابقة والذي دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن للترشح أمام الجمهوري ترمب. وحرص بايدن على إبراز استقلال وزارة العدل قائلًا إنها تخدم الشعب وليس الرئيس.

وقال بار لصحيفة بوليتيكو يوم الجمعة إنه “لم يكن لديه علم بالسعي للحصول على سجلات أي عضو في الكونغرس في قضية تسرب” أثناء إدارته لوزارة العدل.

وقالت شركة أبل يوم الجمعة إنها تلقت أمر استدعاء في فبراير/شباط 2018 للحصول على معلومات عملاء خاصة بـ 73 رقم هاتف و36 عنوان بريد إلكتروني ولم تكن جميعها من عملاء أبل.

وقالت أبل إن أمر الاستدعاء الذي رافقه أمر من قاضٍ اتحادي بحظر النشر “لم يقدم أي معلومات عن طبيعة التحقيق وكان من المستحيل فعليًا على أبل فهم المقصود من المعلومات المطلوبة دون البحث في حسابات المستخدمين”.

وأضافت الشركة إنها قصرت المعلومات التي قدمتها على البيانات الوصفية ومعلومات المشترك في الحساب وإنها لم تقدم أي محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور ردًا على أمر الاستدعاء من وزارة العدل.

