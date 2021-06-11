عون يدعو لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى قراهم لا سيما تلك التي باتت آمنة.

وقال الرئيس اللبناني، خلال استقباله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، إنه “من المستحيل الاستمرار في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين السوريين”.

ودعا عون “المجتمع الدولي من جهة والأمم المتحدة من جهة ثانية، العمل على إعادتهم إلى قراهم في سوريا لا سيما تلك التي باتت آمنة”.

وأشار إلى أن المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر إلى ما أصابه من أضرار سواء بعد الانفجار في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 وانتشار جائحة كورونا.

الرئيس عون: من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على اعادتهم الى قراهم في سوريا التي باتت آمنة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 11, 2021

وأوضح الرئيس اللبناني أن أعداد اللاجئين السوريين في بلاده وصلت إلى مليون و800 ألف لاجئ وتجاوزت الكلفة التي تحملها لبنان 45 مليار دولار، فضلا عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد إقفال الحدود اللبنانية-السورية بسبب كورونا وتعذّر تصدير المنتجات اللبنانية.

وأبلغ عون المسؤولة الأممية أن لبنان يتطلع الى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة كي يتمكّن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ أشهر.

ومنذ عام ونصف العام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.