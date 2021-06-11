علماء صينيون يكتشفون 24 نوعًا من كورونا لدى الخفافيش.. إليك التفاصيل

اكتشف علماء صينيون 24 نوعًا من فيروس كورونا لدى الخفافيش في مقاطعة يونان غربي البلاد.

ووفق تقرير قناة (سي إن إن)، شارك باحثون من جامعة شاندونغ الصينية نتائج دراساتهم التي أجروها على خفافيش الغابات في مقاطعة يونان (غربي البلاد) بين مايو/أيار 2019 ونوفمبر/تشرين الثاني 2020 ونشروها في مجلة (ذا سيل The Cell).

واكتشف الباحثون 24 جينومًا جديدًا لفيروس كورونا في عينات البول والبراز جمعوها من أنواع مختلفة من الخفافيش.

وذكر الباحثون في دراستهم أن 4 من فيروسات كورونا المعنية تشبه فيروسات كورونا التي تسبب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) وكوفيد-19.

وأشار الباحثون إلى أن فيروس كورونا الذي عثر عليه في عينات مأخوذة من الأنواع المسماة (Rhinolophus pusillus) والمعروف باسم (خفاش حدوة الحصان) قريب جدًا من الناحية الوراثية من كوفيد-19.

وأكد الباحثون أن السمات الجينية للفيروس التاجي تتداخل إلى حد كبير مع كوفيد-19 باستثناء بروتين السنبلة الذي يسمح له بالارتباط بالخلايا البشرية.

وكان الباحثون الذين فحصوا الخفافيش في الكهوف في مقاطعة يونان، عام 2017، اكتشفوا وجود فيروس كورونا قريب جدًا من السارس.

22 إصابة جديدة

وفي السياق، قالت سلطات الصحة في الصين في بيان، اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بالبر الرئيسي في 10 يونيو/حزيران الجاري.

ووفق اللجنة الوطنية للصحة فقد كانت 9 حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية ارتفاعا من 6 إصابات في اليوم السابق.

وسُجلت كل الحالات المحلية الجديدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد.

وسجلت الصين 25 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 27 إصابات في اليوم السابق، ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

وبحلول الخميس، سجلت الصين في المجمل 91359 إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.