ترمب يحمّل بايدن “تحياته القلبية” الساخرة إلى بوتين

حمّل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خليفته جو بايدن قبل قمته المتوقعة مع الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة ساخرة تحيته إلى الرئيس الروسي.

وقال ترمب مساء الخميس (بالتوقيت المحلي) “حظا سعيدا لبايدن في تعامله مع الرئيس بوتين، لا تناما خلال الاجتماع وأرجو أن تنقلوا له تحياتي القلبية”.

ويلتقي بايدن مع بوتين في جنيف، الأربعاء المقبل.

كان ترمب قد شكّك خلال قمته مع بوتين في هلسنكي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في معرفة أجهزته السرية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وفي ذلك الوقت أثار ترمب عاصفة من السخط في الداخل لكنه يدعي الآن أنه كان لديه “لقاء عظيم ومثمر للغاية” مع بوتين.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة فازت بالكثير في هذه العملية “بما في ذلك احترام الرئيس بوتين وروسيا”.

كان ترمب قد سخر خلال حملته الانتخابية من جو بايدن ووصفه بأنه “جو نائم” من خلال تلاعب لفظي.

ولا يريد ترمب الاعتراف حتى اليوم بنتيجة الانتخابات ويرى نفسه محروما من حقه في الفوز بفعل عملية تزوير، ومع ذلك فشل معسكره في إقامة عشرات الدعاوي القضائية بخصوص ذلك.