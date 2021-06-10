السودان يدعو “سوما” التركية لاستئناف بناء مطار الخرطوم الجديد

وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الأربعاء وزارة النقل بالمضي قدما مع شركة سوما التركية للإنشاءات والاستثمارات من أجل استئناف العمل في مشروع إنشاء مطار الخرطوم الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء حمدوك في مكتبه برئيس مجلس إدارة شركة سوما سليم بورا بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وقال وزير النقل السوداني ميرغني موسى وفق البيان إن اللقاء يأتي ثمرة لمخرجات زيارته الأخيرة لتركيا.

وزار موسى أنقرة يومي 27 و28 مايو/ أيار الماضي ضمن وفد برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف: “وجه رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المباشر مع شركة سوما التركية ومراجعة مذكرة التفاهم الموقعة سابقا حتى يرى مشروع مطار الخرطوم الجديد النور”>

ويعتزم السودان بناء مطار جديد على بعد 40 كلم من العاصمة الخرطوم بمواصفات عالمية استجابة لاتساع حركة التنقل والاندماج مع المجتمع الدولي.

وتوقف العمل في المشروع بسبب ظروف تغير النظام الحاكم حيث عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019 عمر البشير من الرئاسة (1989-2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة سوما خلال اللقاء عن سعادته باستئناف العمل في مشروع المطار الجديد.

وفي 2018 وقع السودان اتفاقية مع سوما لتشييد مطار الخرطوم الجديد عن طريق نظام (البناء والتشغيل والتحويل) أو ما يعرف بنظام (بي. أو. تي) بقيمة تجاوزت أكثر من مليار دولار.

ونظام (البناء والتشغيل والتحويل) هو نظام استثماري تطور بموجبه شركات خاصة أعمال البنية التحتية مقابل فترة امتياز متفق عليها لتشغيل المرفق تستعيد خلالها قيمة استثماراتها وتحقق قدرا من الأرباح قبل أن تعيده بحالة جيدة إلى المالك.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو-حميدتي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح مسجد تقسيم في إسطنبول (منصات التواصل)

كانت صحيفة “السودان اليوم” قد ذكرت في مايو/ أيار الماضي أن محمد مصطفى الضو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني نائب رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني، قال إن “دولة” عرضت عليهم تقديم مساعدات تتمثل في وقود ودقيق للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، مقابل قطع السودان علاقاته بكل من قطر وتركيا وإيران وجماعة الإخوان المسلمين.

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي، بدعم تركيا للسودان، خلال لقاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول أواخر الشهر الماضي.