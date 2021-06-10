البيت الأبيض: بايدن يعطي أولوية للقائه المرتقب بأردوغان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعطى أولوية للقائه المرتقب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أول جولة خارجية له.

وأكدت بساكي أن ذلك اللقاء سيكون فرصة للدبلوماسية المباشرة وجهاً لوجه.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بساكي أمس الأربعاء وهي على متن الطائرة التي تقل بايدن من واشنطن متوجهة إلى بريطانيا أولى محطات جولته الخارجية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن وأردوغان يوم 14 يونيو/حزيران الجاري في بروكسل.

وقالت بساكي إن “العلاقة بتركيا بمثابة علاقة مع شريك في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، لنا معه موضوعات وفرص يتعين علينا العمل معًا بخصوصها بشكل بناء، فضلا عن وجود موضوعات تشهد خلافات قوية بيننا”.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: “متأكدة من أنهما سيناقشان قضايا الأمن الإقليمي التي تؤثر على المجتمع العالمي، بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد فضلا عن الاقتصاد. ومع اقتراب موعد الاجتماع سيكون لدينا المزيد من التفاصيل.

وبدأ بايدن الأربعاء أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي وستكون بريطانية محطته الأولى حيث من المنتظر أن يلتقي رئيس وزرائها بوريس جونسون والملكة إليزابيث الثانية، على أن يشارك في قمة مجموعة الدول السبع الكبار (جي7) بين يومي 11 و13 يونيو الجاري,

ويوم 13 يونيو من المنتظر أن يتوجه بايدن لبروكسل للمشاركة في قمة الناتو التي ستنعقد اليوم التالي 14 من الشهر ثم سيلتقي بالرئيس أردوغان باليوم نفسه ليكون بذلك أول رئيس يلتقيه وجهًا لوجه منذ توليه الرئاسة إذ سيتناولان العلاقات الثنائية بشكل مفصل.

وفي 15 يونيوحزيران سيشارك بايدن في القمة الأمريكية – الأوربية واليوم التالي من المنتظر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة جنيف السويسرية.