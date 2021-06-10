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إطلاق شعار اليوم الوطني لدولة قطر الإثنين المقبل (فيديو)

10/6/2021-|آخر تحديث: 10/6/202109:21 PM (مكة المكرمة)

بثت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم لوطني لدولة قطر الإعلان الترويجي الخاص بإطلاق شعار اليوم الوطني للعام الحالي.

وأعلنت اللجنة عن إطلاقها لشعار اليوم الوطني، الإثنين المقبل، وقالت إنها ارتأت إعلانه خلال شهر يونيو/حزيران هذا العام، على خلاف المعتاد بإعلانه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام “لما يحمله الشعار من معان وقيم راسخة وجذور ممتدة للقطريين عبر التاريخ”، وذلك وفقا لما نشرته صحف محلية.

اليوم الوطني لدولة قطر

وتحتفل دولة قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بذكرى اليوم الوطني وذلك إحياء لذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913) الذي أصبحت قطر في ظل زعامته كيانا متماسكا وبلدا موحدا مستقلا.

ويتميز اليوم الوطني لقطر بتنظيم عرض عسكري كبير بكورنيش الدوحة يحضره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكبار الضيوف إلى جانب المواطنين والمقيمين.

وخلال العرض تتقدم التشكيلات العسكرية المختلفة أمام المنصة الرسمية، بينما تحلق الطائرات الحربية والمروحية في سماء الدوحة.

وبعد انتهاء العرض العسكري، تستأنف الاحتفالات حتى وقت متأخر من الليل، حيث تقدم مختلف المؤسسات الثقافية القطرية عروضا تخليدا لهذا اليوم، وتعد أبرز مظاهر تلك الاحتفالات مهرجان تراثي كبير تحت اسم (درب الساعي)، إضافة إلى احتفالات (العرضة) التراثية التي تنظمها القبائل.

وتنتهي الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية والشهب الاصطناعية التي تنير سماء الدوحة.

الأزمة الخليجية

واكتسب الاحتفال باليوم الوطني أهمية كبيرة بعد الأزمة الخليجية التي اندلعت في الخامس من يونيو/حزيران 2017، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض حصار بري وبحري وجوي على قطر.

وفي عام 2018، نظمت قطر أكبر مسير وطني في تاريخ البلاد بمناسبة اليوم الوطني الذي احتفل به القطريون تحت شعاري (فيا طالما قد زيّنتها أفعالنا) و(قطر ستبقى حرة).

تكريم القطاع الصحي

والعام الماضي، احتفلت قطر بيومها الوطني تحت شعار (نحمدك يا ذا العرش)، كما احتفت بموظفي القطاع الصحي تكريما لهم لما قدموه من خدمات للمجتمع خلال أزمة فيروس كورونا.

وشهد الاحتفال مسيرا واستعراضا عسكريا شاركت فيه تشكيلات مختلفة من القوات المسلحة القطرية وقوات الأمن والشرطة، كما أطلقت المدفعية 18 طلقة احتفاء بالذكرى.

واقتصر حضور المسير الوطني لهذا العام على أسر القطاع الصحي والجهات المشاركة عن طريق دعوات خاصة، التزاما بالتدابير الوقائية لجائحة كورونا، لضمان الصحة والحرص على سلامة كافة أفراد المجتمع.

المصدر : الجزيرة مباشر

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