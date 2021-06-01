هل هناك رؤية مصرية لرأب الصدع بين فتح وحماس؟ (فيديو)

قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح عبد الله عبد الله إن مصر تحمل الآن 5 ملفات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

جاء هذا في حديث عبد الله للجزيرة مباشر تعليقا على زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل للأراضي الفلسطينية.

وحول ما إذا كانت مصر تملك رؤية لرأب الصدع بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس، قال عبدالله: “كان هذا محور الحديث بين اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله أمس الإثنين”.

وأضاف: “مصر تحمل الآن 5 ملفات، الملف الأول: تثبيت وقف إطلاق النار الذي ما زال هشا، لأن إسرائيل لا تزال تواصل استفزازاتها في حي الشيخ جراح وانتهاك قدسية الأقصى المبارك باقتحامات في حماية الشرطة الإسرائيلية، ومصادرة الأراضي والاستيطان وغيرها”.

وتابع أن ” الملف الثاني: هو إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة، والملف الثالث: الأسرى الإسرائيليون لدى حركة حماس، والملف الرابع: المصالحة الفلسطينية، وتم الاتفاق على عقد لقاء للأمناء العامين للفصائل الـ14 في القاهرة في القريب العاجل، والملف الخامس: ما بعد هذه الجولة حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات بين الفينة والأخرى وحل الصراع للأبد من خلال مؤتمر دولي متعدد الأطراف، وإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين”.

كان رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قد التقى في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب عباس باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة في أقرب وقت.

وقال نتنياهو إنه بحث مع عباس الآليات لمنع حركة حماس من تعزيز قدراتها العسكرية، واستخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان غزة.

وبعد اجتماعاته مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس المحتلة، بدأ عباس كامل مباحثات مع محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية في رام الله.

واستعرض الرئيس الفلسطيني مع عباس كامل المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة الإعمار، كما استعرض ملف الحوار الوطني الفلسطيني.

واجتمع عباس كامل صباح أمس الإثنين في غزة بقادة الفصائل الفلسطينية هناك، وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المصرية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووضع آلية لمراقبة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.