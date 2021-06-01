البث الحي
سياسة|قطاع غزة

هل هناك رؤية مصرية لرأب الصدع بين فتح وحماس؟ (فيديو)

مدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل (يسار) ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار (الأوربية)
مدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل (يسار) ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار (الأوربية)
1/6/2021-|آخر تحديث: 1/6/202102:09 PM (مكة المكرمة)

قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح عبد الله عبد الله إن مصر تحمل الآن 5 ملفات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

جاء هذا في حديث عبد الله للجزيرة مباشر تعليقا على زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل للأراضي الفلسطينية.

وحول ما إذا كانت مصر تملك رؤية لرأب الصدع بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس، قال عبدالله: “كان هذا محور الحديث بين اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله أمس الإثنين”.

وأضاف: “مصر تحمل الآن 5 ملفات، الملف الأول: تثبيت وقف إطلاق النار الذي ما زال هشا، لأن إسرائيل لا تزال تواصل استفزازاتها في حي الشيخ جراح وانتهاك قدسية الأقصى المبارك باقتحامات في حماية الشرطة الإسرائيلية، ومصادرة الأراضي والاستيطان وغيرها”.

وتابع أن ” الملف الثاني: هو إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة، والملف الثالث: الأسرى الإسرائيليون لدى حركة حماس، والملف الرابع: المصالحة الفلسطينية، وتم الاتفاق على عقد لقاء للأمناء العامين للفصائل الـ14 في القاهرة في القريب العاجل، والملف الخامس: ما بعد هذه الجولة حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات بين الفينة والأخرى وحل الصراع للأبد من خلال مؤتمر دولي متعدد الأطراف، وإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين”.

كان رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قد التقى في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب عباس باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة في أقرب وقت.

وقال نتنياهو إنه بحث مع عباس الآليات لمنع حركة حماس من تعزيز قدراتها العسكرية، واستخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان غزة.

وبعد اجتماعاته مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس المحتلة، بدأ عباس كامل مباحثات مع محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية في رام الله.

واستعرض الرئيس الفلسطيني مع عباس كامل المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة الإعمار، كما استعرض ملف الحوار الوطني الفلسطيني.

واجتمع عباس كامل صباح أمس الإثنين في غزة بقادة الفصائل الفلسطينية هناك، وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المصرية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووضع آلية لمراقبة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا

السنوار وحقيقة الرقم “1111”.. جدل وتكهنات (فيديو)

(منصات التواصل)

10 نصائح طبية للمسافرين والسياح خلال جائحة كورونا.. تعرّف عليها

في زمن كورونا.. يجب الاستعدادا جيدا للسفر (غيتي أرشيف)

إسرائيل غاضبة من البحرين والسودان.. تعرف على الأسباب

وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على بدء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأخيرة على غزة
الأكثر قراءة

حكاية شهيد.. محمود فارس مهندس طائرات القسام (فيديو)

الشهيد المهندس محمود فارس (مواقع فلسطينية)

سفير الإمارات في إسرائيل يطلب البركة من حاخام متطرف ويهاجم قناة الجزيرة (فيديو)

السفير الإماراتي لدى إسرائيل ينحني أمام الحاخام شالوم كوهين في منزله بمدينة القدس المحتلة (مواقع التواصل)

لكمتها فأسقطت أسنانها.. أمريكية تعتدي على مضيفة طيران بسبب حزام الأمان (فيديو)

الشرطة الأمريكية تعتقل سيدة أمريكية اعتدت على إحدى مضيفات الطيران (مواقع التواصل الاجتماعي)

غزة.. الجزيرة مباشر بصحبة المقاومة داخل أنفاقها (فيديو)

مراسل الجزيرة مباشر في أنفاق المقاومة الفلسطينية (الجزيرة مباشر)