السنوار وحقيقة الرقم “1111”.. جدل وتكهنات (فيديو)

أطلق رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار عاصفة من الجدل والترقب بتصريح أدلى به أمس الإثنين في ختام زيارة مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل للقطاع.

وقال السنوار إن حركته واثقة من انتزاع حقوق الأسرى مضيفا خلال حديثه عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حماس وإسرائيل: “سجلوا على المقاومة الفلسطينية وحماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام الرقم 1111 وستذكرون هذا الرقم إذا لزم”.

تصريح السنوار بشأن الرقم 1111 أثار فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعددت تكهناتهم عما وراء الرقم، وغرد بسام قائلا: السنوار رماها “1111” وسابنا وخيالنا عاشت المقاومة التي جعلتنا نحلم ونتخيل ونتمنى كما نشاء.

السنوار رماها "١١١١" وسابنا وخيالنا😂

عاشت المqاومة التي جعلتنا نحلم ونتخيل ونتمنى كما نشاء 💚✌️ — 𓂆 ﮼بَسَّـام﮼ (@Prince_smsm1995) May 31, 2021

وكتب علاء: “صفقة تبادل أسري جديدة تحلق في سماء غزة تذكروا الرقم 1111 علي لسان قائد حركة حماس الدكتور يحيي السنوارغزة تجني ثمار الإعداد والصمود”.

صفقة تبادل أسري جديدة تحلق في سماء #غزة

تذكروا الرقم 1111 علي لسان قائد حركة حماس الدكتور يحيي السنوار #وفاء_الاحرار2#غزه_انتصرت

غزة تجني ثمار الاعداد والصمود — 3laa MANGO (@nour_beckham23) May 31, 2021

وكتب علي السنوسي: “عن نفسي وحسب تخميني المقاومة صارت لديها القدرة الكاملة والجهوزية لدك حصون العدو بـ1111صاروخ دفعة واحدة، تركناها 300 عشية الضربة الأخيرة قبل الهدنة، فصارت 1111 اليوم، اللهم مكّن، اللهم مكّن”.

عن نفسي وحسب تخميني: المقاومة صارت لديها القدرة الكلمة الكاملة والجهوزية لدك حصون العدو ب1111صاروخ دفعة واحدة، ،،

تركناها 300 عشية الضربة الأخيرة قبل الهدنة، ،فصارت 1111 اليوم، ،

🤲🤲اللهم مكّن،،اللهم مكّن https://t.co/iPHAIGkWJ3 — Ali snoussi /علي السنوسي (@alisnoussi1) May 31, 2021

وكتب د. وائل الزرد: “الرقم1111 شاعر كل أهل الأرض دايخين في معرفة ايش سر هالرقم؟”

{الرقم: 1111}

شاعر كل أهل الأرض دايخين في معرفة ايش سر هالرقم؟؟ — Dr.WaelAlzard د. وائل الزرد أبو حسام (@Abuhossam1972) May 31, 2021

بينما كتب فايز أبو شمالة: “الإعلام الإسرائيلي يتداول الرقم 1111، ويبدأ في التفسير والتعليق على عدد الأسرى الذين سيتحررون ضمن صفقة التبادل! مجرد حديث السنوار عن الرقم 1111 صار رمزاً للقوة الفلسطينية والشهامة والشموخ 1111 رمز النصر، واعتدال القامة الفلسطينية التي أثقلها عباس بخطاياه السياسية 1111”.

الإعلام الإسرائيلي يتداول الرقم 1111، وييبدأ في التفسير والتعليق على عدد الأسرى الذين سيتحررون ضمن صفقة التبادل!

مجرد حديث السنوار عن الرقم 1111 صار رمزاً للقوة الفلسطينية والشهامة والشموخ

1111 رمز النصر، واعتدال القامة الفلسطينية التي أثقلها عباس بخطاياه السياسية.

1111 — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) May 31, 2021

يذكر أن حماس تحتفظ بـ4 إسرائيليين، هم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة عام 2014، وآخران دخلا غزة في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية.

1111 أسير ، هذا هو الرقم الذي تطالب به المقاومة للإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة. pic.twitter.com/0JDrPcqqaQ — مرصد الأقليات المسلمة (@turkistantuzbah) May 31, 2021

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 4500 معتقل فلسطيني، بينهم 41 سيدة و140 قاصرا و440 معتقلا إداريا، وفق إحصاءات فلسطينية رسمية.

ونفذ الاحتلال حملة اعتقالات مع تصاعد المواجهات منذ شهر أبريل/نيسان الماضي حتّى تاريخ 26 مايو/أيار 2021، ووصل عدد حالات الاعتقال في أنحاء فلسطين لأكثر من 2650 حالة اعتقال، بينهم نساء، وأطفال وجرحى.

وكان ملف تبادل الأسرى الأبرز خلال مباحثات مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل مع كل من المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس.

وتمت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل كان السنوار أحد من أطلق سراحهم فيها، وبموجب هذه الصفقة أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة في غزة عام 2006.