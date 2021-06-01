إسرائيل غاضبة من البحرين والسودان.. تعرف على الأسباب

أعربت إسرائيل عن استيائها من دعم البحرين والسودان لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات تل أبيب بقطاع غزة.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية للمنامة والخرطوم أنه كان من المتوقع أن تصوتا بخلاف ذلك، وأن إسرائيل غير راضية عن طريقة تصويتهما، والتي لا تسهم في تعزيز السلام في المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ويدور الحديث عن خلافات هي الأولى التي تقع بين إسرائيل وكل من البحرين والسودان اللتين أعلنتا تطبيع علاقاتهما مع تل أبيب أواخر العام الماضي.

في سياق متصل، استدعت الخارجية الإسرائيلية الإثنين السفير المكسيكي لدى إسرائيل للحصول على توضيح في ذات الشأن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تم استدعاء سفير المكسيك في إسرائيل بابلو ماسيدو، لإجراء مناقشة توضيحية في وزارة الخارجية بعد تصويت المكسيك في مجلس حقوق الإنسان لصالح إنشاء لجنة تحقيق ضد إسرائيل بشأن الأحداث المحيطة بعملية “حارس الأسوار”، في إشارة الى العدوان الأخير على غزة والتي أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية “سيف القدس”.

وأضافت الخارجية أن نائب المدير العام لقسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية مودي إفرايم أوضح للسفير أن توقعات إسرائيل من أصدقاء مثل المكسيك هي أن العلاقات الثنائية الجيدة المشتركة بين البلدين تنعكس أيضًا على الساحة الدولية.

وأضاف إفرايم “تتوقع إسرائيل كذلك أن تقف المكسيك معنا خلال هذا الوقت العصيب بنفس الطريقة التي اعتادتها إسرائيل تجاهها، وأن تظهر تفهمًا للتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل”

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد سفير الفلبين في إسرائيل للغرض ذاته.

كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (يضم 47 دولة) قد صوت يوم الخميس لصالح فتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبت خلال العدوان الذي استمر 11 يوما على قطاع غزة.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار، فيما رفضته إسرائيل وأكدت أنها لن تتعاون معه.

وشهدت الأراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة عدوانا إسرائيليا استمر 11 يوما وانتهى في 21 مايو/ أيار الجاري عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.