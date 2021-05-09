المغني البريطاني روجر ووترز لبايدن: ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟ (فيديو)

انتقد المغني البريطاني الشهير روجر ووترز عضو فرقة الروك (بينك فلويد) الإخلاء القسري للفلسطينيين الذين يعيشون في حي الشيخ جراح بالقدس من قبل المستوطنين اليهود واصفا إسرائيل بأنها “دولة فصل عنصري”.

ونشر المغني مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر يتضامن فيه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بعنوان “إسرائيل دولة أبارتايد (فصل عنصري)”.

وأشار إلى أن طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح “بطريقة تشبه ممارسات الإبادة الجماعية”.

المطرب البريطاني الشهير روجر ووترز عضو فريق "بينك فلويد" يتضامن مع أهالي #حي_الشيخ_جراح ويهاجم دعم #بايدن لإسرائيل: "ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك"؟!@ajmhashtag pic.twitter.com/hMYDyllKYm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2021

ولفت إلى أنه تلقى رسائل من أصدقائه الذين يعيشون في بلدان مختلفة من أمريكا الجنوبية أخبروه فيها أنهم سيذهبون إلى حي “الشيخ جراح”.

وهاجم ووترز، الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعرب عن دعمه لإسرائيل “في جميع الظروف” وخاطبه بالقول “أنتم تدعمون إخلاء الناس من منازلهم بطريقة مثل الإبادة الجماعية”.

وتابع “ما هو شعورك يا جو أن تكون جالسا في منزلك الذي تعيش فيه عائلتك لمئات السنين ثم يأتي أحمق ما ويقول: هذا المنزل لي. أنا مستوطن وسآخذ منزلك منك. هذا أمر لا يصدق”.

ولفت ووترز إلى أن المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أطلق على إسرائيل وصف “دولة فصل عنصري (أبارتايد)” قبل بضعة أشهر (يناير/كانون الثاني 2021).

وأعرب عن سعادته من سير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية على خطى المركز المذكور.

ودعا ووترز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) إلى عدم السماح لإسرائيل بالمشاركات في المنافسات الكروية.

وروجر ووترز هو فنان بريطاني من مواليد 1943 مؤلف موسيقي وملحن وعازف جيتار الباص وناشط سياسي والشريك المؤسس لفرقة الروك بينك فلويد الإنجليزية.

ومساء الجمعة، اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس، ما خلف 205 مصابين وفق حصيلة أولية غير رسمية.

ومنذ أيام، يسود التوتر مدينة القدس خاصة حي الشيخ جراح، الذي تخطط إسرائيل لإخلاء منازل عدد من سكانه لصالح جمعيات استيطانية، وسط إدانة عربية ودولية واسعة.