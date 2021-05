“فلسطين قضيتي” يتصدر عربيا.. وتحذير من اقتحام جماعي للمسجد الأقصى غدا

تصدر وسم “فلسطين قضيتي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من اقتحام استيطاني جماعي للمسجد الأقصى غدا الإثنين.

وحذرت فلسطين اليوم الأحد من دعوات لاقتحام جماعي للأقصى غدا، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بتوسيع مشاركة المنظمات الإرهابية في الاعتداءات ضد القدس.

This is how the forces of israeli occupation attack palestinian civilians during Ramadan the Holy month at #AlAqsaMosque. #SaveSheikhJarrah #SavePalestine #Jerusalem #MasjidAlAqsa #SheikhJarrah #القدس_تنتفض #القدس #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #فلسطين_قضيتي #المسجدالأقصى pic.twitter.com/vSXwi4pOMj

— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 9, 2021