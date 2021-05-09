رئيس لجنة الفتوى بألمانيا: رباط ساعة في الأقصى خير من قيام ليلة القدر بالمسجد الحرام (فيديو)

قال عميد الكلية الأوربية للعلوم الإنسانية ورئيس لجنة الفتوى في ألمانيا الدكتور خالد حنفي إن المرابطين على أرض فلسطين يدافعون عن المسجد الأقصى وعن الحرم المكي والمسجد النبوي وكرامة العرب والمسلمين جميعا.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر أن المرابطين على أرض فلسطين لا يدافعون عن المسجد الأقصى وحده وإنما يدافعون عن المسجد الحرام وعن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا، كما أنهم يدافعون عن كرامة العرب والمسلمين جميعًا.

ووجه حديثه للمرابطين في الأقصى قائلا “أبشركم أيها المرابطون والمعتكفون في المسجد الأقصى المبارك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه (موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود)”.

وأضاف”كيف إذا كان الرباط عند مقدس من مقدسات المسلمين وهو المسجد الأقصى المبارك، أفضل من قيام ليلة القدر في أعلى بقعة في الأرض يضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الأجر والثواب على العبادة وهو المسجد الحرام”.

وقال “نحن جميعًا عندما نتحرى ليلة القدر لا يكون لدينا قطع أن هذه ليلة القدر، بينما يقطع النبي صلى الله عليه وسلم بأن موقف الساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر المعلومة عند الله سبحانه وتعالى عند الحجر الأسود”.

وأضاف “للمرابطين في المسجد الأقصى أن يضربوا كل ساعة رباط لهم في المسجد الأقصى بليلة من ليالي القدر التي هي خير من ألف شهر ضرب 100 ألف في المسجد الحرام”.

وتابع “خرجتم جميعًا تحرسون في أرض الخوف تحيط بكم القنابل وتواجهون خطر الموت من الصهاينة في بيت المقدس وفي حي الشيخ جراح، فأنتم برباطكم تجسدون هذه الأحاديث النبوية وتحصلون هذا الفضل والأجر”.

ووجه رسالته للمسلمين في كل أنحاء العالم مطالبًا إياهم أن يكونوا مع إخوانهم في هذا الرباط دعاءً وتأييدًا، والتفاعل الثقافي والمعنوي سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من يستطيع التظاهر داخل أوربا وخارجها، والحركة الشعبية التضامنية على مستوى المؤسسات الحقوقية.

وعن موقف الحكام العرب قال “نحن لا نعول في نصرة القضية الفلسطينية وفي حماية المسجد الأقصى إلا على الله سبحانه وتعالى وعلى رباط المرابطين في بيت المقدس”.

وأضاف “هذه الأنظمة العربية وهؤلاء الحكام العرب الذين طبّعوا والذين فرّطوا والذين ضيّعوا هذه القضية لا تعويل عليهم ولا سؤال لهم”.

وتابع “علماء الأنظمة والسلاطين الذين برّروا التطبيع وأصّلوا له تأصيلا شرعيًا عليهم أن يشاهدوا ما يحدث للمرابطين في المسجد الأقصى”.

قمع إسرائيلي

ويشهد المسجد الأقصى ومحيطه عدوانا من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر رمضان، وقمعت قوات الاحتلال عشرات المصلّين عند باب الأسباط لدى خروجهم من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة فجر اليوم.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت واقتحموا بأعداد كبيرة باحات المسجد. وارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات منذ الليلة الماضية إلى 112 مصابا.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية قد أكدت بالأمس أن 90 ألف مصل أحيوا ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية.