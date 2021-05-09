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سياسة|السعودية

السعودية تعلن إقامة الحج هذا العام وفق هذه الضوابط

السعودية أعلنت اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الجاري وفق ضوابط صحية وأمنية للحد من تفشي كورونا (غيتي - أرشيفية)
السعودية أعلنت اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الجاري وفق ضوابط صحية وأمنية للحد من تفشي كورونا (غيتي - أرشيفية)
9/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202110:07 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الجاري، وفق ضوابط صحية وأمنية للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وذكر البيان “عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 هجريا (العام الجاري) بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية، التي تضمن تأدية المناسك بيسر وسهولة”.

وأوضح البيان أن “الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان”.

كما أفاد البيان بأنه “سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام”.

والعام الماضي، أعلنت السلطات السعودية، ضوابط صارمة لـ”حج محدود” يقتصر على الحجاج من داخل المملكة، وبأعداد لم تتجاوز 10 آلاف آنذاك، بعد أن كانت تتجاوز المليونين من داخل وخارج البلاد.

ومؤخرا تشهد السعودية تصاعدا لافتا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى الأحد، 426 ألفا و384 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و72 وفاة، و409 آلاف و740 حالة تعاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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