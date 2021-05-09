كورونا.. 400 ألف إصابة في الهند رغم إجراءات العزل وتدهور الوضع الصحي لدى جيرانها

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي في الهند اليوم الأحد حتى مع فرض العديد من الولايات إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 4092 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 242362.

وارتفعت الإصابات بواقع 403738 حالة، ليصل الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.

الوضع يتدهور لدى الجيران

ويتدهور الوضع الصحي لدى جيران الهند أيضا، ففي نيبال التي تواجه ارتفاعا مفاجئا وكبيرا للإصابات، يهدد كورونا موسم تسلق الجبال وسط مؤشرات مقلقة لانتشاره، وهو ما تنفيه الحكومة.

وارتفع عدد الإصابات بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة الماضية وبات كل شخصين من أصل 5 مصابين حاليا بالفيروس.

ومن شأن انتشار الوباء في صفوف متسلقي جبل إيفرست أن يكون كارثيا مع صعوبة التنفس أساسا في الجبال الشاهقة.

مصاب بفيروس كورونا في مشفى في الهند-29 من أبريل/نيسان (رويترز)

وفي باكستان تخشى السلطات وضعا مماثلا للهند وقد فرضت قيودا مشددة لـ 9 أيام اعتبارا من السبت، وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمتنزهات كما توقفت حركة النقل العام مع اقتراب عيد الفطر.

وكتب وزير التخطيط آساد أومار الذي يدير الاستجابة الحكومية للوباء في تغريدة “هذه الاجراءات باتت لازمة بسبب الوضع الخطير جدا في المنطقة مع انتشار النسخ المتحورة من الفيروس”.

وحظرت الرحلات الدولية كما أغلقت الحدود مع إيران وافغانستان باستثناء حركة التجارة.

وفي سنغافورة دخلت قيود جديدة أيضا حيز التنفيذ أمس السبت.

أوربا تشكك

من جانبها أشادت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي بإعلان الحكومة الأمريكية المفاجئ الأربعاء عن دعم رفع براءات الاختراع من أجل تسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها في الدول الفقيرة، لكنه أثار شكوكا لدى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي.

واعتبرت الدول الأوربية الاقتراح الأمريكي بمثابة حيلة إعلامية من الإدارة الأمريكية الجديدة، وأكدت أن الاتحاد الأوربي هو “المنطقة الديموقراطية الوحيدة” التي تصدّر هذا الكم من اللقاحات، بينما اختار البريطانيون والأمريكيون تخصيص إنتاجهم لسكانهم.

وقال رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال “يجب أن نكون مستعدين لمناقشة هذا الموضوع (رفع براءات الاختراع) بمجرد طرح اقتراحات ملموسة على الطاولة”. وأضاف محذرًا “لا نعتقد أن هذا يمكن أن يكون حلًا سحريًا على المدى القصير”.

جنازة أحد ضحايا الفيروس في الهند-21 من ابريل/نيسان (رويترز)

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الولايات المتحدة بوضوح شديد إلى إنهاء حظر التصدير ليس فقط للقاحات ولكن أيضًا لمكونات تلك اللقاحات التي تمنع الإنتاج”.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين إبرام عقد جديد مع تحالف فايزر-بايونتيك لتوفير ما يصل إلى 1.8 مليار جرعة، يتوقع تسليمها اعتبارًا من هذا العام وصولًا إلى العام 2023.

الأولمبياد في ظل كورونا

ويهدد انتشار فيروس كورونا من جديد أولمبياد طوكيو (من 23 من يوليو/ تموز إلى الثامن من أغسطس/ آب) الذي أرجئ لمدة عام في 2020 بسبب الوباء.

لكن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس أكد أمس السبت أن لا شيء سيمنع إقامة أولمبياد طوكيو. وقد استبعد حضور متفرجين من الخارج ويبقى على المنظمين البت في مسألة الجمهور الياباني.

157 مليون إصابة حول العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن نحو 157مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم منذ ظهور الوباء، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 3.4 مليون

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.