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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكدوا وقوفهم غير المشروط مع فلسطين.. هاشتاج “أنا عقبة” يتصدر المنصات ردًا على تغريدة قديمة لنتنياهو

نتنياهو: أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول بل هي الرأي العام العربي (غيتي - أرشيفية)
نتنياهو: أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول بل هي الرأي العام العربي (غيتي - أرشيفية)
9/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202111:14 PM (مكة المكرمة)

احتلت قضية القدس حيزًا بارزًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي إذ تضامن الناشطون مع أهالي القدس المحتلة في احتجاجاتهم ومسيراتهم ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

(فلسطين قضيتي، والمسجد الأقصى، أنقذوا حي الشيخ جراح، أنا عقبة) وسوم واصلت التصدر في العالم العربي تضامنا مع الفلسطينيين وإدانة للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى المبارك ودعما لأهالي حي الشيخ جراح.

إلا أن هاشتاغ (أنا عقبة) الذي اجتاح منصات التواصل في العالم العربي انتزع الصدارة بعد إعادة نشر تغريدة قديمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر فيها أن الرأي العام العربي هو العقبة الحقيقية أمام ما سماه “توسيع دائرة السلام”.

وتداول المستخدمون التغريدة بشكل واسع مرفقة بوسم (أنا عقبة) مؤكدين وقوفهم الدائم وغير المشروط مع فلسطين وشعبها في مواجهة الاحتلال.

وكان نتنياهو قد نشر التغريدة قبل أكثر من ثلاث سنوات وقال فيها “أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول التي تحيط بنا بل هي الرأي العام في الشارع العربي الذي تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية عرضت إسرائيل بشكل خاطئ ومنحاز”.

وأطلق الناشطون الوسم معبرين عن افتخارهم بأن يكون الرأي العام العربي عقبة أمام سياسات نتنياهو وممارسات الاحتلال.

وأكد الناشطون في تغريداتهم قوة الرأي العام في تغيير مصير الشعوب والدفاع عن حقوقها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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