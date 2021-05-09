أكدوا وقوفهم غير المشروط مع فلسطين.. هاشتاج “أنا عقبة” يتصدر المنصات ردًا على تغريدة قديمة لنتنياهو

احتلت قضية القدس حيزًا بارزًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي إذ تضامن الناشطون مع أهالي القدس المحتلة في احتجاجاتهم ومسيراتهم ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

(فلسطين قضيتي، والمسجد الأقصى، أنقذوا حي الشيخ جراح، أنا عقبة) وسوم واصلت التصدر في العالم العربي تضامنا مع الفلسطينيين وإدانة للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى المبارك ودعما لأهالي حي الشيخ جراح.

إلا أن هاشتاغ (أنا عقبة) الذي اجتاح منصات التواصل في العالم العربي انتزع الصدارة بعد إعادة نشر تغريدة قديمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر فيها أن الرأي العام العربي هو العقبة الحقيقية أمام ما سماه “توسيع دائرة السلام”.

وتداول المستخدمون التغريدة بشكل واسع مرفقة بوسم (أنا عقبة) مؤكدين وقوفهم الدائم وغير المشروط مع فلسطين وشعبها في مواجهة الاحتلال.

وكان نتنياهو قد نشر التغريدة قبل أكثر من ثلاث سنوات وقال فيها “أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول التي تحيط بنا بل هي الرأي العام في الشارع العربي الذي تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية عرضت إسرائيل بشكل خاطئ ومنحاز”.

أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول التي تحيط بنا بل هي الرأي العام في الشارع العربي الذي تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية عرضت إسرائيل بشكل خاطئ ومنحاز. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 21, 2017

وأطلق الناشطون الوسم معبرين عن افتخارهم بأن يكون الرأي العام العربي عقبة أمام سياسات نتنياهو وممارسات الاحتلال.

وأكد الناشطون في تغريداتهم قوة الرأي العام في تغيير مصير الشعوب والدفاع عن حقوقها.

يشرفني أن أكون ممن يضع العقبات في طريق الاحتلال الصهيوني العنصري الشيطاني#أنا_عقبة pic.twitter.com/n3QeYbbhyt — زكريا المحرمي (@almuharrmi) May 8, 2021

نتنياهو لا يخاف الدول والزعماء والمليشيات لا يخاف الاحزاب والاسلاميين والحوثيين… والشيوخ والامراء والجنرالات..

لانه يعلم ان صواريخيهم لن تطلق على تل ابيب

انه يخاف الشارع.. الراي العام.. الناس البسيطة يخافنا منا .. نحن العقبة وليس هم #انا_عقبة pic.twitter.com/h050e3hhIy — منى صفوان (@monasafwan) May 8, 2021

وهذا الرأي العام سيبقى يقظا داعما لقضيته الأولى رغم أنوف حكامه وتقلبات أنظمته وظروف حياته. الشعوب باقية وأنظمتها زائلة وستبقى فلسطين قضيتها مهما أغرقها حكامها في قضايا داخلية وهي كثيرة اليوم بالمناسبة.#أنا_عقبة https://t.co/jA4vb2Bki9 — مأرب الورد (@mareb_alward) May 8, 2021