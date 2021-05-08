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سياسة|بريطانيا

شاهد: تشلسي يصعق السيتي ويؤجل حسم لقب الدوري الإنجليزي

8/5/2021

أجّل تشلسي تتويج مضيفه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما هزمه في عقر داره بهدفين لواحد، السبت، ضمن الجولة 35 من المسابقة المحلية.

وتقدم مانشستر سيتي أولا بهدف أحرزه المهاجم رحيم ستيرلينغ قبل دقيقة واحدة من نهاية زمن الشوط الأول، إثر كرة عرضية أرسلها له زميله غابريل جيسوس، وبعد دقيقتين أتيحت لأصحاب الأرض فرصة مضاعفة النتيجة من ركلة جزاء، لكن تسديدة سيرجيو أغويرو الضعيفة بأسلوب “بانينكا” تصدى لها بسهولة الحارس إدوار مندي.

ونجح الدولي المغربي حكيم زياش في منح فريقه تشلسي التعادل مع حلول الدقيقة 63، حين تسلم كرة من على مشارف منطقة الجزاء سددها قوية عجز الحارس إيدرسون موراليس عن ردها.

وحملت اللحظات الأخيرة فرحة كبيرة للفريق اللندني الذي خطف هدف الانتصار بعد أن أرسل الألماني تيمو فيرنر كرة عرضية حولها الإسباني ماركوس ألونسو بباطن قدمه في الشباك.

وبهذا ظل مانشستر سيتي في صدارة الترتيب رغم الهزيمة برصيد 80 نقطة في حين صعد تشلسي إلى المركز الثالث بوصوله للنقطة 64.

تجدر الإشارة إلى أن الفريقين بلغا الدور النهائي من دوري أبطال أوربا وسيلتقيان في مواجهة منتظرة في 29 مايو/ أيار الجاري على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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