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سياسة|القدس

تجدد المواجهات في القدس وقوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي وتعتقل العشرات (فيديو)

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين في منطقة باب العامود (رويترز)
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين في منطقة باب العامود (رويترز)
8/5/2021-|آخر تحديث: 8/5/202111:43 PM (مكة المكرمة)

تجددت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وقمعت قوات الاحتلال الفلسطينيين المتواجدين عند منطقة باب العامود وسط القدس، ومنعت وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين منهم.

وأفاد شهود للأناضول، أن القوات الإسرائيلية “أطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين في منطقة باب العامود”.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في منطقة باب العامود. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شرطة الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى باب العامود لنقل المصابين.

وأطلقت قوات الاحتلال، مساء السبت، الرصاص المطاطي على معتصمين في حيّ الشيخ جراح.

وأفاد شهود عيان، بأنّ “قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي تجاه المعتصمين العزل، رغم احتجاجهم بشكل سلمي”، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كان ذلك أسفر عن إصابات من عدمه.

وأشار الشهود إلى أنّ “الشبان المتواجدين، يهتفون بالشعارات المنددة للاحتلال ومحاولة المستوطنين تهجير سكان الحيّ لصالحهم”.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن أكثر من 90 ألف مصل يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية.

وأصيب العشرات بحالات اختناق إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود المحلية جنوبي الخليل، إن “العشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب المدينة”.

وأوضح أن جميع الإصابات “عولجت ميدانيا”.

وأشار إلى أن المواجهات “جاءت إثر اعتداء مستوطنين على منازل القرية، وإطلاق الرصاص الحي نحوها، وتدخل الجيش الإسرائيلي عقب ذلك”.

ومنذ قرابة أسبوعين، يسود التوتر مدينة القدس خاصة حي الشيخ جراح، الذي تخطط إسرائيل لإخلاء منازل عدد من سكانه لصالح جمعيات استيطانية، وسط إدانة عربية ودولية واسعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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