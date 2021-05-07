بعد أكثر من 25 عاما.. أشرف السعد إمبراطور توظيف الأموال يعود للقاهرة ويثير غضب المصريين

سمحت السلطات المصرية، أمس الخميس، بدخول رجل الأعمال أشرف السعد لبلاده بعد غياب تجاوز ربع قرن، بسبب تعثره في مجال توظيف الأموال الذي تضررت منه آلاف الأسر المصرية.

لكن وسائل إعلام مصرية قالت إنه تم ترحيل أشرف السعد إلى الإسكندرية لوجود أحكام قضائية صادرة ضده هناك.

ونشر السعد صورة له على متن طائرة عبر حسابه على تويتر قائلا “بعد أكثر من ربع قرن غياب جسدي عن بلدي، بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر”.

ويعرف عن السعد أنه من أبرز مؤيدي النظام الحالي عبر منصته في تويتر.

بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر pic.twitter.com/I9Yai0UviB — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) May 5, 2021

وأشعلت عودة رجل الأعمال انتقادات وغضبا وجدلا بمنصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى أهمية محاكمته مجددا وعدم إسقاط التهم ضده، ومن يقول إنه أخطأ وسدد ما عليه، ومن حقه العودة لبلده، وطالب البعض أشرف السعد بإعادة الأموال التي قالوا إنه استولى عليها من أقربائهم في تسعينيات القرن الماضي.

ووفق إعلام محلي، بينه صحيفة “الوطن”، قضى السعد 7 ساعات بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات أمنية لازمة فور عودته بعد غياب أكثر من 25 عاما.

النصاب الشهير #اشرف_السعد يعود ل #مصر من بريطانيا بعد هروبه باموال المودعين المصريين والتي بلغت في اقل تقدير ١٨٨ مليون جنيه غير ٦٦ مليون جنيه سرقها من البنوك. لا يمكن لمثله ان يعود دون عقد صفقة مع نظام #السيسي الفاسد..ننتظر ما ستفعله محاكمه التي شغلها الشاغل اعدام الأبرياء. pic.twitter.com/v6laGVAAba — محمد الوليدي mohammed alwalidi (@mdalwalidi) May 5, 2021

وأوضحت المصادر ذاتها أن السعد عاش في لندن ودول أوربية عدة بسبب صدور أحكام قضائية ضده.

ووصل السعد إلى مطار القاهرة، مساء الأربعاء، وخضع لتحقيقات شملت الموقف القانوني من قضاياه.

حتى لا تضيع الحقائق ويخترعها البعض على هواه ومقاسه، ان ترتكب عديد جرائم المال وبمئات الملايين وأكثر وتتسبب في خراب بيوت الكثيرين حرفيا وتدان قضائيا فتهرب حتى تنقضي تلك الادانة ثم تعود وتقول تحيا #مصر ومعي ملايين الجنيهات، فلن يغير كلامك ولا كلام #الإعلام الحقيقة🤔

عن #اشرف_السعد — Ayman Sorour (@ayman_sorour) May 6, 2021

كما خضع لتحقيق بالنيابة حول حكم قضائي ضده بشأن مديونية مالية مستحقة عليه، قبل أن يتم صرفه عقب سقوط الحق بالتقادم وانقضاء المدة قانونًا (25 عامًا)، وفق الموقع الإلكتروني المحلي مصراوي.

أنا من الجيل الي الراجل ده و أمثاله نصبوا على عائلاتهم و جيرانهم قبل ما يقلب انفلونسر و قومجي و كيوت و مشتاق الي أرض الوطن. و لسة ياما هنشوف مسخ و مهزقة 🤦‍♀️ https://t.co/rktNGXRCgS — Mohamed A. Fouad (@MAFouad) May 5, 2021

وفي 2007، قررت محكمة القيم المصرية إنهاء الحراسة على أملاك السعد، صاحب شركات توظيف الأموال، عقب أكثر من 15 عاما على فرضها، وذلك بعد سداد جميع المديونيات (لم يحددها) عليه لدى الأفراد والشركات والبنوك، بحسب صحيفة الوطن.