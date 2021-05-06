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سياسة|أمريكا

كيف يؤثر رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا على شركات الأدوية؟

آلية "كوفاكس" تهدف لتوفير اللقاح للدول الفقيرة (رويترز)
آلية "كوفاكس" تهدف لتوفير اللقاح للدول الفقيرة (رويترز)
5/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202112:29 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، تأييدها لرفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا على مستوى العالم، موضحة أنها تشارك في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.

وقالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في بيان إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن “تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19″، وأضافت “هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية”.

وتابعت المسؤولة أن بلادها تشارك “بنشاط” في المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول رفع تلك البراءات.

وتطالب الهند وجنوب أفريقيا بشكل خاص بالرفع المؤقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات من أجل التمكن من تسريع الإنتاج، لكنّ بعض البلدان بما في ذلك فرنسا تعارض الأمر، وتطالب باريس بدلا عن ذلك بتقديم هبات لصالح الدول الفقيرة.

وتعارض شركات الأدوية القوية بشكل عام تعليق براءات الاختراع الخاصة بها بحجة أن ذلك سيحول دون إجراء أبحاث مكلفة.

وأقرت كاثرين تاي بأن المفاوضات في منظمة التجارة العالمية “ستستغرق وقتا نظرا للطبيعة التوافقية للمؤسسة وتعقيد القضايا المطروحة”.

تعارض شركات الأدوية القوية تعليق براءات الاختراع الخاصة بها (رويترز)

وأكدت أن “الهدف هو توفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات الآمنة والفعالة لأكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت”.

وشدَّدت على أن “الإدارة ستواصل تكثيف جهودها، بالتعاون مع القطاع الخاص وجميع الشركاء المحتملين، لتوسيع تصنيع اللقاحات وتوزيعها”.

ولم تعلق شركات الأدوية الأمريكية جونسون أند جونسون وفايزر ومودرنا، من بعد ظهر الأربعاء وحتى الآن، على تلك المطالبات.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع اللقاحات الأربعاء في نهاية الجلسة إثر الإعلان الأمريكي، إذ تراجع سهم شركة مودرنا المدرجة في مؤشر ناسداك بنسبة 6.19% إلى 162,84 دولارا، أما سهم شركة نوفافاكس التي لا يزال لقاحها قيد الدراسة، فقد انخفض بنسبة 5% تقريبا.

وظلّ سهم شركة فايزر ثابتا بينما انخفض سهم شريكتها الألمانية بايونتك بنسبة 3.45%، وخسر سهم جونسون أند جونسون 0.42% من قيمته.

المصدر : الفرنسية

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