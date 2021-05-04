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سياسة|تركيا

الجيش التركي ينشر مشاهد من عملياته العسكرية ضد المسلحين الأكراد في العراق (فيديو)

مشاهد من عمليات الجيش التركي شمالي العراق (مواقع التواصل)
مشاهد من عمليات الجيش التركي شمالي العراق (مواقع التواصل)
4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202108:51 PM (مكة المكرمة)

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مشاهد مصورة من العمليات العسكرية الجارية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق.

وأظهرت المشاهد المصورة التي نشرتها الوزارة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، عمليات القوات التركية في مناطق متينا وباسيان – أفاشين.

وأرفقت الوزارة المشاهد المصورة بعبارة “رغم وعورة المنطقة فإن أبطال الجيش التركي يواصلون ملاحقة الإرهابيين في شمال العراق”.

كما نشرت الوزارة لقطات لإحدى المغارات التي كان يستخدمها المسلحون الأكراد.

ويظهر في الفيديو دخول أحد جنود الجيش التركي لمغارة ضيقة، كان يستخدمها مسلحو الحزب وكرا لهم.

وأطلقت تركيا عمليتي (مخلب البرق) و(مخلب الصاعقة)، في 23 من أبريل/نيسان الماضي، بشكل متزامن ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق (متينا) و(أفشين-باسيان) شمالي العراق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهدف من العمليتين هو الإنهاء التام “للإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية”.

وقال في إشارة إلى المسلحين الأكراد “ليس هناك مكان للجماعة الإرهابية الانفصالية في مستقبل تركيا أو العراق أو سوريا. سنواصل القتال لغاية اجتثاث جذور قطعان قتلة (PKK) الإرهابية، الذين لم يجلبوا للمنطقة سوى الدماء والدموع والدمار”.

وشدد على أنه يجري تنفيذ العملية مع احترام وحدة أراضي جارنا العراق، ونعتقد أنها ستساهم في ضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل كبير.

من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، على اعتزام بلاده حماية 84 مليون مواطن تركي من كافة أخطار ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية.

ويستخدم حزب العمال الكردستاني، الذي أدرجته تركيا ودول أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية، الجبال الشمالية في العراق كنقطة انطلاق لعملياته في إطار التمرد المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية وجيشها.

وينفذ الجيش التركي باستمرار عمليات عبر الحدود ويشن غارات جوية على قواعد حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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