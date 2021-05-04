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سياسة|تركيا

التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهمة إهانة ضريح سلطان عثماني

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو
4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202110:06 PM (مكة المكرمة)

فتح مدعون عامون أتراك تحقيقا بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بسبب سلوكه “المهين” خلال زيارة ضريح سلطان عثماني، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

وكانت قد انتشرت صورة لإمام أوغلو، واضعا يديه خلف ظهره خلال زيارته ضريح السلطان محمد الفاتح العام الماضي بمناسبة ذكرى فتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.

أكرم إمام أوغلو خلال زيارة ضريح السلطان محمد الفاتح (مواقع التواصل)

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إسماعيل تشاتاكلي إن التحقيق فتحه مكتب الادعاء العام في اسطنبول حول مزاعم بأن رئيس البلدية “أهان قبر الفاتح”، من دون تقديم إيضاحات.

وأضاف تشاتاكلي أن المدعين يحققون أيضا في مزاعم منفصلة عن زيارة إمام أوغلو للرؤساء المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد.

ويسعى المدعون لحل هذا الحزب الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان بسبب اتهامات بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور التي تصنفه أنقرة وواشنطن ضمن التنظيمات الإرهابية.

وقال مراد أونغون المتحدث باسم إمام أوغلو في تغريدة إنه طُلب من رئيس البلدية الإدلاء بأقواله في تحقيق “يفتقرإلى أي تفسير”.

ويخضع رئيس البلدية للتحقيق أيضا بتهمة استغلاله للمرافق العامة وترويجه لحملته ضد مشروع إنشاء قناة إسطنبول التي من المتوقع أن يبدأ العمل فيها في يونيو/ حزيران المقبل.

وفاز إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، ويعتبر واحدا ممن يحتمل ترشحهم في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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